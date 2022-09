S-a drogat sau nu Victor Slav la volan? Mărturisirile făcute la trei ani de la scandalul cu cannabis

Victor Slav a făcut noi declarații despre scandalul în care a fost implicat acum trei ani, după ce oamenii legii l-au testat și au stabilit că a consumat droguri.

S-a drogat sau nu Victor Slav la volan? Revolta fostului prezentator TV

acum trei ani, când a fost oprit de Poliție și testat pentru alcool și droguri.

Primul test a ieșit negativ, dar cel de-al doilea arăta că fostul soț al Biancăi Drăgușanu , agentul respectiv comunicându-i că a luat cannabis.

Victor Slav a fost trimis apoi la Institutul Național de Medicilă Legală, pentru a-i fi prelevate probleme biologice care să arate dacă acesta era, de fapt, drogat sau nu.

Nevinovăția lui s-a dovedit, spune Victor Slav, dar abia după patru luni.

El a fost nevoit să stea fără permisul de conducere până la venirea rezultatelor, adică opt luni, deoarece încă patru luni a trebuit să aștepte după o hârtie care să ateste rezultatul acestui test, alături de parafa judecătorului.

Victor Slav a dat statul în judecată

Tocmai de aceea, Victor Slav a decis să dea statul în judecată pentru că este revoltat că a trebuit să sufere din cauza deciziilor luate de autorități, deși era nevinovat.

„De asta am și dat statul în judecată, pentru că vreau să-mi explice și mie cineva, fiind nevinovat, de ce stau eu 8 luni fără carnet, de ce stau 4 luni să-mi vină analizele de la INML, care au fost negative, și de ce stau după aia încă 4 luni ca judecătorul să-mi dea o foaie cu o parafă pe ea”, a spus el la Antena Stars.

În ceea ce privește procesul, Victor Slav a dezvăluit că pe primul l-a pierdut, dar l-a câștigat pe al doilea.

Fostul prezentator de la meteo a anunțat că procesul încă se judecă. Victor Slav ar cere despăgubiri de 500.000 de euro.

„Eu am pierdut primul proces, după care am mers la Înalta Curte, am avut noi dreptate, iar acum s-a întors la tribunal și trebuie să se rejudece.

Deci, a doua oară am câștigat noi. Se va judeca în continuare, dar deocamdată suntem în vacanță judecătorească”, a spus Victor Slav.