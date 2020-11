S-a gândit Teo Trandafir la Mircea Badea ca la un iubit? Ce a spus vedeta, în schimb, despre Adrian Sârbu, după ce a plecat de la PRO TV

Teo Trandafir a vorbit în emisiunea „40 de întrebări” a jurnalistei Denise Rifai despre relația cu Mircea Badea, dezvăluind lucruri despre care nu știa nimeni până acum, dar și despre plecarea de la PRO TV fix când era pe val.

În urmă cu ceva timp, Teo spusese într-un interviu că a plecat de la televiziunea pe care a condus-o mogulul Adrian Sârbu de proastă, însă cu ochii de azi, spune că a fost o decizie înțeleaptă, chiar dacă știa și au avertizat-o toți că îi va fi greu să redevină ceea ce a fost la o televiziune importantă.

„Cred că răspunsul de proastă ar fi interpretat și invers, de deșteaptă. Dacă dai timpul înainte, rezultă că am procedat corect. Dacă sentimentele de frustrare care au început să mă încerce, dacă sentimentul de lipsă de respect m-ar fi ținut în scaun, aș fi rămas o mediocră”, a declarat prezentatoarea Kanal D în emisiunea lui Denise Rifai.

Teo Trandafir, despre plecarea de la PRO și cum i-a salvat Adrian Sârbu viața

Teo a mai spus că foștii ei colegi au avertizat-o în legătură cu decizia de a pleca de la PRO, iar surpriza cea mai mare a venit din partea lui Adrian Sârbu, care după 6 ani în care au fost reci unul cu celălalt, a salvat-o de la moarte când a avut problemele pancreatice, internată fiind la Viena.

„Știam ce fac. Am vorbit cu toată lumea. Toți din PRO TV mi-au zis că mă arunc în cap. Dacă nu te pui în situații absolut dramatice în viață înseamnă că n-ai ajuns nicăieri. Ești doar un funcționar la televizor. Am fost salvată de omul care m-a pierdut, după 6 ani în care nu am vorbit deloc. Fără acea plecare nu aș fi fost aici. De unde scoteam eu bani pentru a mă salva? M-a scos dintr-un spital și m-a băgat în altul și mi-a spus că o să ieșim de aici”, a mai spus Teo Trandafir.

S-a gândit Teo la Mircea Badea ca la un iubit?

Cât despre relația cu bunul ei prieten Mircea Badea, Teo a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată la el ca la un iubit: „Niciodată nu m-am gândit ca la un iubit. Era și diferența foarte mare de vârstă între noi. Mie mi s-a dat în brațe un format la vremea aceea. Nu știam să fac matinal, eu făcusem doar radio, iar pe Badea în momentul ăsta nu pot conta”.

Apoi a continuat să povestească anumite anecdote din relația ei de prietenie cu realizatorul de la Antena 3: „Râsul a început când făceam bursa locurilor de muncă. Am ținut-o în râs până când domnul Coșarcă ne-a chemat și ne-a spus că râdem ca doi cretini și că o să ne dea afară. Badea l-a întrebat la câtă vreme se spală pe cap și nu mă puteam opri din râs. Nu ne-a dat afară atunci. Ne-a mai lăsat 6 ani.

Mircea a fost mereu lângă mine. A fost suportul meu, material, moral. L-am chemat în cap și a venit. A trebuit să îl fugăresc ca să îi dau banii înapoi. Se întâmpla periodic: trebuia să plătesc gazele, facturile, lună de lună. A pășit înaintea nevoilor mele și mă întreba dacă am nevoie de bani ca să nu ridic ochii și să îi spun să mă ajute”.

