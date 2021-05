S-a împăcat Jador cu Georgiana, după revenirea de la Survivor? Imaginile care vorbesc de la sine

S-a împăcat Jador cu Georgiana, după revenirea de la Survivor? Aceasta este întrebarea la care fanii așteaptă neapărat un răspuns. Cei doi au trăit o poveste frumoasă de dragoste și nu puțini sunt oamenii care și-ar dori un happy end.

Mai mult de atât, participant la show-ul Survivor, Jador a recunoscut de mai multe ori că tânăra este fata pe care a iubit-o cel mai mult.

Artistul a și transmis că Georgiana l-a iubit pe Ionuț și nu pe Jador. Mai multe imagini apărute într-un live făcut de Jador și Robert Ionescu, pe Youtube au aruncat totul în aer acum.

S-a împăcat Jador cu Georgiana, după revenirea de la Survivor România

Mai exact, Robert și Jador au făcut un live în care au comentat faze comice de la Survivor. În tot acest timp se auzea vocea unei fete care îi citea lui Jador întrebările venite de la urmăritori.

Culmea, fanii spun că vocea părea a fi chiar a Georgianei. Mai mult de atât, spre sfârșitul live-ului, se observă și o tânără în imagine,

Aceasta le făcea semn lui Jador și lui Robert să închidă live-ul pentru că se vede în televizor.

”Mda Jador, vezi ca se vede Georgiana, in live la final in televizor, face semne cu mana ca să închizi live-ul ca se vede nu știu de ce va ascundeți😅(like sa vadă Jador, sa ne răspundă)/ Sa o iubesti pe Georgiana asa cum merita ,sa fiti fericiti/ Aia care filmează e Georgiana/ Georgiana era in spate/ Apropo, e foarte drăguţă Giorgiana 💪💪💪”, sunt doar câteva comentarii de la internauți.

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine.

Eu, această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(…)

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație.

Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla ”, a spus Jador la Survivor România