„S-au faultat între ei!”. Marius Șumudică, detalii explozive de la controversatul U Craiova – Rapid 2-2

Marius Șumudică are detalii explozive de pe teren de la celebrul U Craiova – Rapid București, scor 2-2. Fostul atacant a înscris pe stadionul „Ion Oblemenco”, însă giuleștenii nu au reușit să câștige cele trei puncte și să ridice trofeul de campioană.

Marius Șumudică, detalii explozive despre titlul pierdut la U Craiova – Rapid 2-2: „S-au faultat între ei”

Rapid București s-a încurcat în ultima etapă din sezonul 1997-1998 în Cetatea Băniei cu . Giuleștenii au încheiat la egalitate, scor 2-2, și au pierdut titlu în fața oltenilor, care și-au riscat inclusiv calificarea în Europa.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a fost unul dintre marcatorii de la Rapid București în deplasarea din Cetatea Băniei. Fostul atacant a dat detalii importante la „Suflet de rapidist”, emisiune în direct pe , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Mi-a părut rău de meciul de la Craiova, când am jucat și am făcut 2-2. Îmi aduc aminte că am dat al doilea gol în minutul 84 și nu am reușit… Alergam după minge prin spate și angajații lui Giovanni dădeau mingile cât mai departe.

ADVERTISEMENT

Am înțeles că cinci jucau pentru noi și șase pentru Steaua. Ne-a bătut Ganea singur, s-au faultat între ei. Au pierdut primele de calificare în cupele europene. Dacă câștigam campionatul jucau în finala cupei și erau automat în cupele europene.

S-au bucurat la ce au luat din altă parte, am pierdut campionatul și i-am bătut în cupă. 1-0 cu gol Marinescu, au rămas cu buza umflată. Zice lumea că e omenie, se spunea că cinci au jucat pentru Rapid și nu am putut să câștigăm.

ADVERTISEMENT

Asta este o prostie, trebuie să intri în cabină și să le spui la toți. Că Sepsi a făcut înțelegere la Petrolul să dea gol în ultimul minut, asta este o prostie”, a declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică va antrena Universitatea Craiova: „Mi-a spus că voi fi următorul antrenor”

legată de o posibilă mutare la Universitatea Craiova. Finanțatorul „alb-albaștrilor” a reacționat pentru FANATIK și a dezvăluit că antrenorul a greșit perioada menționată la „Suflet de rapidist”.

ADVERTISEMENT

„Domnul Rotaru m-a sunat acum vreo trei săptămâni și mi-a spus că următorul antrenor al Universității Craiova peste o săptămână, o lună va fi Marius Șumudică. Cu Mihai am o relație specială, este prietenul meu, am crescut împreună.

Nu am lucrat până acum să nu ne certăm. Depinde cu antrenorul cu care lucrează, nu am mai scris de la Bacalaureat. Secunzii mei fac raport scris, cu mine poate sta de vorbă zi de zi. Pot sta de vorbă cu orice patron.

Avem un interes comun să creștem un jucător, fac tot ceea ce depinde de mine să crească în valoare și să îl vindem. Dar cu 24 de ore înainte s-a închis telefonul, nici nevasta mea că a murit pisica, cățelul. Nu accept să văd jucătorii prin cabină cu telefoane, îți dă cineva o veste nasoală”, a spus Șumudică.

Cum a pierdut Rapid titlul la U Craiova