S-au reîntâlnit după 50 de ani. Un pachet trimis de o fetiță i-a schimbat viața unui soldat american din Vietnam. “Am fost atât de fericit!”

Colonelul Ned Edward Felder își efectua serviciul militar în Vietnam când a fost surprins de un pachet primit din partea unui străin. Nu conținutul l-a emoționat, ci ideea că cineva s-a deranjat să îl trimită. Singur în mijlocul unui război, la mii de kilometri de casa și familia sa, bunătatea i s-a părut enormă.

Un soldat din Vietnam și o fetiță își scriau scrisori

Kristina Olson, o fetiță timidă de 12 ani care a bătut la ușile vecinilor din Michigan pe care să le trimită soldaților, a fost la fel de surprinsă și încântată când a văzut că un străin își făcuse timp să scrie un bilet de mulțumire pentru pachet. Așa că i-a scris înapoi.

ADVERTISEMENT

Și astfel a început o prietenie improbabilă, care a început în 1967 și a traversat ani, continente și diferențe culturale profunde. Felder avea 30 de ani, un bărbat de culoare crescut în sărăcie în Carolina de Sud, care se ridicase singur prin facultate și Facultatea de Drept și devenise căpitan în armata americană. Olson, care este albă, i-a scris despre școala ei, care se afla într-o livadă de meri. Despre Camp Fire Girls, despre faptul că practica pianul și învăța să cânte la cornul francez.

Scrisorile lui, care ajungeau cu timbre exotice, erau scrise ca niște romane, a spus ea. A lucrat din greu la răspunsurile ei, uimită de standardul pe care îl stabilise cu scrisul său. “Nu puteam să-i scriu un bilet”, a spus ea, relatează . “Trebuia să compun o scrisoare frumoasă“. Viața ei a fost protejată, iar ea a fost recunoscătoare pentru că a aruncat o privire spre o lume mai largă, precum și pentru bunătatea lui. “El m-a făcut să vreau să fiu o persoană mai bună”, a spus Olson, acum în vârstă de 68 de ani.

ADVERTISEMENT

El i-a trimis o carte despre Vietnam, o păpușă cu o tunică de mătase și o felicitare de Crăciun cu un soldat care se profilează pe cerul nopții, privind o stea strălucitoare deasupra capului.

“Pentru cineva care nu cunoștea pe nimeni acolo să fie atât de amabil, față de un străin – este înduioșător”, a declarat Felder, acum în vârstă de 86 de ani. “Asta înseamnă foarte mult. Despre asta este vorba în viață.”

ADVERTISEMENT

După un deceniu, scrisorile s-au diminuat. El s-a întors acasă cu soția și copiii săi, acum în Virginia, servind ca judecător asociat în ceea ce pe atunci era cunoscut sub numele de U.S. Army Court of Military Review (Curtea de examinare militară a armatei SUA). Ea terminase facultatea și se mutase la New York pentru a-și lansa cariera de cumpărător și dezvoltator de produse în Garment District.

Dar, la mai bine de 50 de ani de la primele lor scrisori, ea l-a surprins din nou. După o serie de pierderi dureroase și o ocazie rară de a reflecta, ea a simțit o nevoie urgentă de a-i mulțumi. Așa că i-a scris o scrisoare. În această toamnă, s-au întâlnit în sfârșit.

ADVERTISEMENT

O întâlnire după cinci decenii

Când a primit scrisoarea ei la casa lui din Burke, Virginia, Felder a spus: “Am fost atât de fericit! Atât de fericit. Aceasta este mai importantă decât oricare dintre celelalte” (scrisori n.r.) pe care le primise de la ea. De-a lungul anilor, el s-a gândit adesea la fetița care i-a scris în Vietnam și s-a întrebat unde este.

În scrisoarea ei, ea îi mulțumea. Și îi spunea că se mutase în Carolina de Sud și că i-ar plăcea să îl vadă dacă își vizita familia în Charleston sau prietenii de facultate din Orangeburg. Felder, care organizase recent o reuniune pentru clasa sa de liceu a invitat-o la S.C. State de Ziua Veteranilor. “Dacă nu aș fi fost în armată, nu aș fi întâlnit-o pe Kris”, a spus el.

Totul a fost organizat pentru a o face să se simtă specială, a spus Feeney. O mașină a dus-o în campus, unde au urmărit meciul de fotbal din loja președintelui. El și-a adus fiul cel mare. Avea de gând să poarte uniforma, i-a spus el, și a glumit că ea ar trebui să poarte uniforma de la Camp Fire.

Când l-a văzut, a tresărit și și-a acoperit fața. “A fost suprarealist, ca și cum continuumul spațiu-timp s-a schimbat”, a spus ea. “Cineva care era la 16.000 de kilometri distanță și apoi, dintr-o dată, în aceeași cameră, fizic, chiar acolo.” S-au îmbrățișat imediat. Și apoi s-au îmbrățișat din nou.

El își spunea: “Ești colonel. Tu nu plângi. Ești un tip dur, nu-i lăsa să te vadă plângând”.

Felder a fost uimit că doi oameni de vârste și medii atât de diferite puteau fi atât de fericiți să se vadă pentru prima dată și să se simtă atât de bine împreună. “Este o intervenție divină”, a spus el. Și, de asemenea, un exemplu: “Dacă noi putem să o facem, toată lumea poate să o facă”.

Ei intenționează să se întâlnească din nou în curând. Felder este nerăbdător să o cunoască pe fiica ei și să îi facă cunoștință cu ceilalți copii ai săi. Olson are o mulțime de întrebări pe care și-ar fi dorit să le fi pus. Îi apreciază râsul blând și capacitatea de a se bucura. Sunt atât de multe lucruri pe care nu și le-au spus unul altuia. “Ea va deveni un membru al familiei”, a spus el.

Între timp, ea își alege o felicitare. Una bună, pentru a-i scrie un bilet de mulțumire. “Nimic nu se compară cu poșta”, a spus ea.