Sabău anunță măsuri de urgență după U Cluj – Oțelul 0-1: „E supărare mare!”

U Cluj a pierdut meciul de pe teren propriu . „Șepcile roșii” nu mai pierduseră de 5 meciuri. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a ratat ocazia de a o egala la puncte în clasament pe Rapid, aflată pe locul 4. În finalul meciului, .

Sabău, dezamăgit după U Cluj – Oțelul 0-1: „A fost o surpriză pentru mine”

U Cluj are șanse reale să prindă play-off-ul la finalul sezonului regulat. Ardelenii ocupă locul 5 în clasament, cu 29 de puncte după 20 de etape. Totuși, U Cluj nu are constanță în meciurile de pe teren propriu. Rezultatul înregistrat cu Oțelul l-a surprins pe Ioan Ovidiu Sabău, ținând cont de importanța meciului.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine este o surpriză (n.r. acest rezultat). Fiind un joc atât de important, cu jucători care au așa experiență, a fost o surpriză să nu avem curaj să jucăm, să fim dominați la capitolul posesie, inițiativă, curaj.

Lucrurile s-au schimbat în a doua repriză când am dominat adversarul. Am fost prea crispați, prea încordați. Este o înfrângere care ne aduce cu picioarele pe pământ”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Sabău anunță întăriri după U Cluj – Oțelul 0-1: „E supărare mare!”

Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că U Cluj va aduce jucători în perioada de mercato din iarnă. „Moțul” susține că echipa sa nu este deocamdată atât de puternică încât să spere la play-off.

„E supărare mare în momentul de față. Poate și noi ne-am fixat obiective mult prea îndrăznețe decât putem duce în momentul de față. Încă nu suntem o echipă atât de puternică să sperăm la play-off.

ADVERTISEMENT

Nu am fost destul de convingători. Ar trebui să arătăm ca în a doua repriză a acestui meci, când am controlat jocul și am pasat foarte mult. Încercăm să aducem niște jucători ca să întărim lotul.

Avem condiții foarte bune, stabilitate financiară, un public extraordinar și așteptările sunt altele. Trebuie să ridicăm nivelul și să aducem jucători de calitate”, au fost cuvintele lui Ioan Ovidiu Sabău.

ADVERTISEMENT

În ultima etapă din acest an, U Cluj o înfruntă în deplasare pe rivala CFR Cluj. Duelul din Gruia va avea loc joi, 21 decembrie, de la ora 19:45. Dan Nistor, care , va lipsi împotriva rivalei locale.