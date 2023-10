Sabău, după remiza cu Farul lui Hagi: “Rezultat mare pentru noi”. Ce spune de play-off

Farul și . „Șepcile roșii” au deschis scorul după un sfert de oră prin George Cîmpanu, care a profitat de o eroare în apărarea adversă. În a doua repriză, campioana a marcat după .

Sabău, după Farul – U Cluj 1-1: „Un rezultat care mă mulțumește”

Rezultatul de la Ovidiu l-a mulțumit pe Ioan Ovidiu Sabău. Fostul fotbalist din „Generația de Aur” consideră că jucătorii săi au fost neinspirați la ultima pasă. De asemenea, antrenorul ardelenilor a precizat că anumiți jucători de valoare din lotul său nu se află la un nivel bun de pregătire.

„Am făcut un meci destul de bun în anumite momente. Un rezultat care mă mulțumește. Au fost momente când ar fi trebuit să avem curaj să jucăm, să ținem mai mult mingea. Am dat destul de ușor mingea la adversar, le-am dat încredere pierzând aceste mingi, au venit peste noi. Am reușit să ținem de rezultat chiar dacă au egalat și au controlat jocul în totalitate ultimele 15-20 de minute.

Am avut câteva contraatacuri foarte, foarte bune. Am greșit ultima pasă, lipsă de inspirație. Mă preocupă cum să fac să aduc anumiți jucători care au calitate să ajungă la un nivel bun de pregătire. La schimbări s-a văzut că sunt jucători care sunt în urmă cu pregătirea. Au valoare, dar au nevoie de o pregătire foarte bună.

„Este un rezultat mare pentru noi”

S-a accidentat (n.r. Masoero), sper să nu fie ceva grav, pentru că e un jucător foarte important pentru noi. Ca joc, altădată am arătat mult mai bine. Am avut posesie, am jucat atunci când adversarul s-a retras. Am fost mai puțin preocupați să avem posesie, să întoarcem jocul. Am fost neinspirați la ultima pasă.

(n.r. noroc la gol) Se întâmplă în joc. O greșeală, o execuție foarte bună. Ne-am mai creat situații. La cum a jucat Farul a fost un rezultat echitabil și un rezultat mare pentru noi.

Putea fi evitat (n.r. golul primit), era o minge descoperită, trebuia să ne retragem mai rapid. Au mai fost două-trei situații la limită, nu le-am rezolvat. A venit o pasă în spatele apărării și execuția.

Sabău și Hagi, noi confruntări în play-off? „Este un vis frumos”

În vestiar există respect, unii față de ceilalți, entuziasm la antrenamente, se respectă unul pe celălalt ceea ce e foarte important. Anumiți jucători au foarte multe meciuri la cel mai înalt nivel.

Acei jucători sunt un model, ceea ce contează foarte mult pentru că de la ei se așteaptă foarte mult. Mi-aș dori foarte mult (n.r. calificare în play-off cu Gică Hagi). Nu numai eu, ci și jucătorii, cei care investesc, suporterii. E un vis frumos, deocamdată ne gândim să avem continuitate, mai multă încredere”, au fost declarațiile lui Ioan Ovidiu Sabău.