Farul – U Cluj 0-1, în etapa a 13-a din SuperLiga. Câmpanu deschide scorul

Meciul Farul – U Cluj are loc sâmbătă, 21 octombrie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 13-a din SuperLiga. Campioana sezonului trecut și-a mai revenit după o prelungită perioadă de criză și a reușit trei victorii consecutive,urcând pe locul 5. Dar și studenții de pe Someș sunt în formă foarte bună, neînvinși de patru etape și visând acum la o calificare în play-off.

Unde se joacă meciul Farul – U Cluj

Întâlnirea Farul – U Cluj se dispută sâmbătă, 21 octombrie, de la o oră neobișnuită pentru acest final de lună de toamnă, o oră de Champions League, 21:45, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în etapa a 13-a din SuperLiga. Faptul că elevii lui Gică Hagi au reușit să lege trei succese la rând poate fi un factor important pentru ca tribunele stadionului de lângă Constanța să fie destul de populate.

Capacitatea arenei de la Ovidiu este restrânsă, maxim 4500 de spectatori și sunt șanse mari ca să existe o afluență destul de ridicată la acest meci la care va fi prezent și un micuț grup de suporteri ai alb-negrilor, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău având galerie, cât de mică, de fiecare dată în deplasare, spre deosebire de vecinii de la CFR.

Cine transmite partida Farul – U Cluj

Partida Farul – U Cluj se joacă sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 21.45, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în etapa a 13-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Va fi un weekend ca de vară pe Litoral, începând cu 28 de grade vineri, 20 octombrie, urcând apoi la un halucinant 32 de grade sâmbătă, 21 octombrie și revenind apoi la 29 de grade duminică, 22 octombrie, ziua partidei. Cerul evident rămâne setat pe poziția senin în toate aceste zile. Cum jocul începe tocmai la ora 21:45 din cele 29 de grade vor rămâne în jur de 19-20, excelent pentru o oră de seară la malul mării. Partida de la Ovidiu beneficiază de prezența celui mai bun arbitru român, Istvan Kovacs.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Farul – U Cluj

Se anunță un meci frumos și, de ce nu, cu goluri, pentru că avem doi antrenori care joacă mai mult spre poarta adversă. Farul a reușit trei victorii la rând și începe să capete un rirm care să îi permită La acest joc vor lipsi doar mijlocașii Nedlecu, piesă importantă și Benchaib.

U Cluj pare a=și fi găsit stabilitate în formula de start, noii veniți Masoero și Doukoure, fostul jucător chiar al Farului, integrându-se perfect în sostemul tactic al lui . Iar experiența lui Nistor, Chipciu și Daniel Popa e foarte importantă. Vor lipsi italianul Fosatti și Vătăjelu.

Cote la pariuri la jocul Farul – U Cluj

Casele de pariuri au luat o decizie absolut identică partidei FC Hermannstadt – Dinamo în privința acordării cotelor la partida Farul – U Cluj, care se joacă sâmbătă, de la ora 21:45. Adică Farul are cotă de 1,85 la victorie, U Cluj cotă 4,60, șansă dublă pentru oaspeți are cotă 2,00. Gol marcat de Farul are cotă 1,25 iar reușita ardelenilor ajunge la 1,65. Total goluri peste 1,5 are cotă de 1,45.

Un singur meci avem de când clubul fanion al Dobrogei s-a rebranduit din vechiul Farul și Viitorul lui Gică Hagi, cel jucat sezonul trecut și încheiat cu succesul clar al marinarilor, 2-0, golurile fiind opera lui Alexi Pitu, plecat în Franța 2, la Bordeaux și de Alexandru Artean. În rest sinopticul ne oferă doar meciuri de pe vremea când aveam vechiul Farul fie în Liga 2 fie în prima divizie.