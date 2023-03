Sacha Dragic, fondatorul Grupului Superbet: „Respectăm toate echipele, dar 100% nu vom investi la Dinamo!”. Exclusiv

au preluat pachetul majoritar de acţiuni de la Dinamo, iar noii oficiali se află în căutarea unor parteneri care să investească în clubul „alb-roşu”. În spaţiul public au apărut informaţii că Sacha Dragic a fost abordat pentru a se implica financiar la Dinamo.

Sacha Dragic, fondatorul Grupului Superbet: „100% nu vom investi la Dinamo!”

Într-o declarație acordată în premieră pentru FANATIK, Sacha Dragic, șeful Superbet, dezminte categoric informația apărută în că ar putea intra în acționariatul clubului :

„Sută la sută, nici eu personal, nici Grupul Superbet, nu vom investi în fotbal! Pe cale de consecință, nu se pune problema să intrăm la Dinamo. Avem un mare respect pentru toate echipele din fotbalul românesc, și în general pentru tot sportul din România, dar o astfel de investiție, vă spun răspicat, nu se va face!

În plus, eu personal, și dacă aș vrea acest lucru, nu pot investi într-o echipă de fotbal, fiindcă nu ar fi legal. Pilonii Grupului Superbet au fost întotdeauna seriozitatea, responsabilitatea, transparența și respectul.

Aceasta este fundația pe care ne-am construit activitatea și acestea sunt principiile de la care nu ne vom abate niciodată. În plus, Superbet are o colaborare pe termen lung cu Rapidul, de care suntem foarte mulțumiți”, a declarat Sacha Dragic, fondatorul Grupului Superbet, în exclusivitate pentru FANATIK.

Noii finanţatori de la Dinamo caută oameni care să bage bani: „Cu siguranță vom coopta și alți antreprenori!”

Dinamo respiră atât din punct de vedere sportiv, cât şi administrativ. după ce a remizat cu Poli Timişoara în ultima etapă, iar „câinii” visează la revenirea în SuperLiga.

La nivel administrativ, Eugen Voicu şi Andrei Nicolescu promit investiţii importante în următorii ani, astfel încât Dinamo să iasă din insolvenţă. Dar un aspect care îi îngrijorează pe fani este acela că noii finanţatori nici n-au venit bine și au anunţat deja că trebuie să atragă alţi parteneri:

„Cu siguranță vom coopta și alți antreprenori! E un drum firesc, anunțat, de altfel, și în comunicat. Cred că e util să fac o precizare: nu căutăm, nu ne așteptăm, nu visăm la ‘finanțatori’. Da, vă rog, să puneți și ghilimelele.

Nu ne imaginăm că vor apărea persoane exotice care să reverse râuri de bani. Nu au apărut și nu s-au revărsat până acum, n-o vor face nici de acum înainte. Și e firesc.

Pentru că oamenii care au muncit banii nu-i revarsă… investesc! Cu cap, cu planuri de afaceri, cu etape concrete și criterii bine definite. Astfel de parteneri ne dorim la Dinamo, pentru a putea construi sănătos, temeinic și pe termen lung”, a declarat Andrei Nicolescu.

Superbet, cel mai important jucător de pe piaţa caselor de pariuri din România!

Sacha Dragic este unul dintre cei mai importanţi antreprenori din România, grupul Superbet fiind lider în domeniul caselor de pariuri din România, cu o valoare de piață ce depăşeşte 2,5 miliarde de euro.

Superbet a fost fondat în anul 2006 şi în prezent are peste 3.000 de angajaţi. Din acest sezon, Superbet este sponsorul care dă numele primei ligi din România, Superliga. O competiție care a crescut mult în valoare și spectaculozitate după semnarea acestui parteneriat. În plus, Grupul Superbet are mai multe contracte de imagine cu echipe româneşti din mai multe sporturi.