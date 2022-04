Sacrificiile pe care le face Monica Anghel pentru a se menține în formă: „Cozonacul mi-a făcut rău dintotdeauna”

Monica Anghel a uimit pe toată lumea în urmă cu câțiva ani, reușind să dea jos 30 de kilograme. A dat jos surplusul de greutate într-un an și jumătate, iar de atunci face o serie de sacrificii pentru a-și păstra silueta.

Monica Anghel face mari sacrificii pentru a se menține în formă

Artista a dezvăluit câteva din secretele regimului ei alimentar, unul destul de strict. Pe lângă atenția deosebită pe care o acordă la ceea ce pune în farfurie, muziciana face și mult sport.

Merge la sală de vreo trei ori pe săptămână, împreună cu fiul ei, Aviv, iar atunci când nu poate să ajungă nu renunță la exerciții, ci le face acasă. Monica a declarat că rareori consumă câte un covrig, aceasta fiind marea ei slăbiciune.

Vedeta în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, unde a spus că nu poate să mănânce deloc cozonac, unul din preparatele preferate ale românilor, mai ales de sărbători.

„Mi se face poftă câteodată de un covrig”

„În perioada de pandemie am mai pus puțin, dar am dat jos. Am foarte multă grijă la ce mănânc, la tot. Mănânc carne slabă, nu mănânc prăjit.

De cel puțin trei ori pe săptămână merg la sală. La sală fac ce știu eu că am voie să fac. Lucrez, iar când nu merg la sală cu Aviv, fac exerciții acasă. O zi pe săptămână nu fac, de obicei duminică sau lunea”, a declarat Monica Anghel

Brancu a vrut să afle dacă mai fentează uneori regimul alimentar și a adus în discuție prăjiturile și cozonacii.

„Cozonacul mi-a făcut rău dintotdeauna. Mi se face poftă câteodată de câte un covrig, dar cu mai puțină sare.

Vreau să spun că o dată la câteva luni îmi cumpăr un covrig pe care îl mănânc până în ora 13, dar până a doua zi nu mai mănânc nimic. În schimb, beau apă, apă multă”, a adăugat cântăreața.