SAGA Festival 2024. Nume celebre pe lista invitaţilor, organizatorii au anunţat primii artişti pentru ediţia de anul viitor

SAGA Festival 2024. Cea de-a patra ediție a celui mai mare festival de muzică din București va avea loc în vara anului viitor și se anunță incendiară. Organizatorii au dezvăluit primele nume ale artiștilor care vor urca pe scenă.

SAGA Festival 2024. Ce artiști vor urca pe scenă

DJ-ul și producătorul olandez Armin van Buuren este cap de afiș. și alți artiști, care au mai făcut parte din lineup, în anii precedenți. Însă, vor putea fi văzuți și artiști care vor concerta pentru prima oară în România, cum ar fi, cântăreața și compozitoarea RAYE.

la show-urile a peste 100 de artiști de top, invitați la SAGA Festival. Ediția de anul viitor se anunță una spectaculoasă, urmând ca participanții să se bucure de o experiență unică. Scenele vor avea un design inovator, precum și zonele de relaxare și cele dedicate instalațiilor de artă.

„Suntem încântați să anunțăm ediția din 2024 a SAGA Festival, care va fi cea mai mare și mai spectaculoasă ediție de până acum. Ne-am propus să creăm un eveniment care să depășească toate așteptările, și suntem încrezători că vom reuși să facem acest lucru”, a transmis Allan Hardenberg, CEO SAGA Festival.

Muzica bună și distracția până în zorii zilei vor fi, cu siguranță, și în 2024 elementele definitorii pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzică din țară. Nume celebre se află pe lista artiștilor invitați la ediția de anul viitor.

În ce perioadă va avea loc și care va fi prețul biletelor la SAGA Festival

Așa cum menționam, Armin van Buuren se va întoarce la București, după ultimul său concert “We Are One”. Vorbim de evenimentul caritabil organizat tot de SAGA Festival pentru victimele războiului din Ucraina. Cântăreața londoneză RAYE, cunoscută pentru hiturile “You Don’t Know Me” și “By Your Side”, va avea pentru prima oară o prestație artistică pe o scenă din România, la SAGA Festival 2024.

Un alt nume nou pe scena festivalului va fi Dennis Lloyd, cântărețul și compozitorul israelian cunoscut pentru hitul „Nevermind”, lansat în 2016. Și Nico Moreno, producător și DJ, se află pe lista artiștilor. Totodată, vor fi prezenți și cântăreți care au mai făcut parte din lineup-ul festivalului, în anii precedenți. Printre aceștia se numără Loreen, ARTBAT, James Hype.

Ediția din 2024 va avea loc în perioada 5-7 iulie. Abonamentele au fost deja puse la vânzare, iar prețurile pornesc de la 325 de lei + taxe. Pot fi cumpărate accesând site-ul .

În plus, organizatorii anunță punerea în vânzare a abonamentelor UNDER 21. Acestea sunt destinate tinerilor care au cel mult 21 de ani și pot fi achiziționate la un preț special, având o disponibilitate limitată.