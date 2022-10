Salarii astronomice în El Clasico! Cei mai bine plătiţi jucători de la Real Madrid şi Barcelona, două fantome cu 68.750.000 de euro în conturi

Duminică, de la ora 17:15, Real Madrid şi Barcelona se duelează în primul El Clasico din sezonul 2022-2023. Ambele echipe oferă salarii uluitoare, chiar dacă trupa lui Xavi trece prin momente foarte grele din punct de vedere financiar. Eden Hazard şi Frenkie de Jong sunt regi pe statul de plată, dar au statut de rezerve la echipele lor.

Eden Hazard, cel mai bine plătit jucător de la Real Madrid. Sumă uriaşă pentru cele 158 de minute jucate în actualul sezon

După plecarea lui Gareth Bale, Eden Hazard a devenit cel mai bine plătit jucător de la Real Madrid, chiar dacă prinde cu greu primul “11” al lui Carlo Ancelotti. Belgianul ia 31.250.000 de euro pe an şi mai are contract până la finalul sezonului 2023-2024.

În actualul sezon, Eden Hazard a bifat doar 158 de minute în 4 meciuri pentru Real Madrid, în actuala stagiune. Mijlocaşul ofensiv de 31 de ani a devenit rezervă de lux, iar Carlo Ancelotti nu l-a folosit deloc în ultimele trei etape din La Liga.

Transferat în iulie 2019, de la Chelsea, în schimbul a 115.000.000 de euro, Eden Hazard a avut un contract beton încă de la început, dar nu a dat deloc ranadament pe “Santiago Bernabeu”. Pentru primele trei sezoane, “galacticii” i-au plătit salarii totale în valoare de 93.750.000 de euro, iar jucătorul a bifat, în această perioadă, doar 70 de partide.

Top 5 cei mai bine plătiţi jucători de la Real Madrid

Eden Hazard – 31.250.000 euro/an Karim Benzema – 24.000.000 euro/an David Alaba – 22.500.000 euro/an Toni Kroos – 21.940.000 euro/an Vinicius – 20.830.000 euro/an

Frenkie de Jong ia o avere de la FC Barcelona şi a refuzat să plece în vară

Conform Capology, Frenkie de Jong este cel mai bine plătit jucător de la FC Barcelona, cu 37.500.000 de euro pe an. Oficialii clubului de pe “Camp Nou” au încercat să scape de această sumă imensă şi i-au oferit două variante. Jucătorul trebuia să accepte o reducere salarială sau să-şi găsească o altă echipă.

, dar jucătorul nu a vrut să plece de la FC Barcelona. De asemenea, mijlocaşul de 25 de ani nu a acceptat nici reducerea salarială. Faţă de Eden Hazard, olandezul a strâns 497 de minute în 9 meciuri şi a marcat 1 gol în La Liga.

Frenkie de Jong mai are contract cu Barcelona până la finalul sezonului 2025-2026, astfel că ar urma să mai încaseze încă 150.000.000 de euro din acest acord. În plus, contractul olandezului are o clauză de reziliere cifrată la 400.000.000 de euro.

Top 5 cei mai bine plătiţi jucători de la FC Barcelona

Frenkie de Jong – 37.500.000 euro/an Sergio Busquets – 37.000.000 euro/an Gerard Pique – 29.500.000 euro/an Jordi Alba – 20.830.000 euro/an Robert Lewandowski – 20.830.000 euro/an

Ce salarii au Carlo Ancelotti şi Xavi, antrenorii din El Clasico

Carlo Ancelotti este la al doilea mandat pe banca tehnică a lui Real Madrid, după ce a revenit pe “Santiago Bernabeu” în vara lui 2021. Italianul a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2023-2024 şi .

În stagiunea trecută, antrenorul de 63 de ani a câştigat titlul în La Liga, devenind primul tehnician cu trofeu câştigat în toate cele cinci mari campionate din Europa, şi Champions League.

Xavi a preluat-o pe Barcelona în toamna lui 2021, după demiterea lui Ronald Koeman, într-o perioadă extrem de grea pentru clubul de pe “Camp Nou”. Fostul internaţional spaniol are contract până în vara lui 2024 şi primeşte un salariu anual de 3.900.000 de euro.

Din cauza problemelor economice de la FC Barcelona, Xavi a acceptat un salariu de criză. La Al Sadd, unde a antrenat în perioada 2019-2021, câştiga 14.000.000 de dolari pe an.