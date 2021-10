Salarii de milioane de euro la FC Barcelona şi Real Madrid! Câţi bani încasează starurile din El Clasico

este cel mai aşteptat meci al weekend-ului, iar Spania va fi împărţită în două timp de 90 de minute. Cu această ocazie, FANATIK îţi prezintă cine sunt cei mai bine plătiţi jucători din El Clasico, capitol unde madrilenii stau mult mai bine.

Salariile de la FC Barcelona şi Real Madrid. Cine câştigă cei mai mulţi bani în El Clasico

Chiar dacă trece prin probleme grave financiare, cu datorii de peste 1.000.000.000 de euro, Barcelona continuă să plătească salarii de top. De cealaltă parte, Real Madrid stă bine la capitolul finanţe, astfel că îşi permite să plătească mai mulţi bani ca marea rivală din La Liga.

Top 5 salarii de la FC Barcelona: Memphis Depay este numărul 1

După plecarea lui Lionel Messi şi Antoine Griezmann, cedat sub formă de împrumut la Atletico Madrid, Memphis Depay a devenit cel mai bine plătit jucător din lotul lui Ronald Koeman. Transferat în vară de la Lyon, atacantul de 27 de ani a semnat un contract valabil până în vara lui 2023, cu un salariu stagional de 18.000.000 de euro.

Memphis Depay câştigă cu 3.000.000 de euro mai puţin decât Antoine Griezmann, cel care putea să fie liderul salariilor de la FC Barcelona, însă catalanii l-au cedat la Atletico Madrid pentru a se încadra în limita bugetului.

Luuk de Jong, împrumutat de Barcelona de la Sevilla până la finalul sezonului, ocupă locul 2 în topul salariilor. Atacantul de 31 de ani încasează 16.000.000 de euro pe an, iar o parte din bani este plătită de formaţia andaluză. Podiumul este completat de Philippe Coutinho, cu 15.000.000 de euro.

Ousmane Dembele, , mai are contract până la finalul actualului sezon şi câştigă tot 15.000.000 de euro. Top 5 se termină cu Sergio Busquets, unul dintre veteranii echipei, cu un salariu cifrat la 14.000.000 de euro.

Memphis Depay – 18.000.000 euro/an

Luuk de Jong – 16.000.000 euro/an

Philippe Coutinho – 15.000.000 euro/an

Ousmane Dembele – 15.000.000 euro/an

Sergio Busquets – 14.000.000 euro/an

Top 5 salarii de la Real Madrid: Gareth Bale, salariu de două ori mai mare ca al lui Depay

Gareth Bale va rata derby-ul Barcelona – Real Madrid, astfel că echipa lui Carlo Ancelotti nu-l va avea la dispoziţie pe cel mai bine plătit jucător. Internaţionlul galez mai are contract cu madrilenii până la finalul sezonului şi câştigă 38.500.000 de euro pe an.

Locul 2 este ocupat de un alt fotbalist care nu a convins pe “Santiago Bernabeu”. Eden Hazard a fost mai mult accidentat de când a semnat cu Real Madrid, însă are al doilea cel mai mare salariu, cu 26.000.000 de euro pe sezon. Belgianul mai are contract până în 2024 cu “galacticii”.

Luka Modric e pe locul 3 în topul salariilor de la Real Madrid. Balonul de Aur din 2018 câştigă 19.000.000 de euro pe an, iar contractul acestuia va expira în vară, la finalul sezonului. Marcelo prinde locul 4, cu 17.000.000 de euro pe an, şi a intrat în ultimul an de contract cu formaţia de pe “Santiago Bernabeu”.

David Alaba a venit în vară la Real Madrid, după expirarea contractului cu Bayern Munchen, şi a primit un salariu stagional de 16.000.000 de euro. Fundaşul de 29 de ani a semnat un acord care se întinde pe următoarele cinci sezoane.

Gareth Bale – 38.500.000 euro/an

Eden Hazard – 26.000.000 euro/an

Luka Modric – 19.000.000 euro/an

Marcelo – 17.000.000 euro/an

David Alaba – 16.000.000 euro/an

Limita salarială a Barcelonei s-a prăbuşit pentru sezonul 2021-2022. Real Madrid, marea câştigătoare

Înaintea fiecărui sezon, , iar Barcelona a primit cea mai grea lovitură. Catalanii pot plăti salarii de până în 97.942.000 de euro, o sumă mult mai mică faţă de stagiunea precedentă, când limita era setată la 382.717.000 de euro.

Dacă Barcelona a suferit cea mai mare pierdere, Real Madrid a fost marea câştigătoare înainte de startul sezonului. “Galacticii” au setată limita salarială la 739.163.000 de euro, cu o creştere importantă faţă de stagiunea trecută, când suma era de 468.529.000 de euro.