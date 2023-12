Salariul colosal pe care îl încasează Alexia Eram la revista mamei sale celebre. Andreea Esca are grijă ca tânăra să nu ducă lipsă de nimic

Alexia Eram, fiica celebrei prezentatoare de la PRO TV, Andreea Esca, este una dintre cele mai apreciate tinere din România. Recent, invitată în cadrul unui podcast, concurenta de la America Express-Drumul Soarelui a recunoscut public câți bani câștigă ea la revista pe care mama sa o deține, AlistMagazine.

Alexia Eram câștigă un salariu mare la revista mamei sale

Alexia Eram, fiica știristei Andreea Esca, . De ani buni, tânăra de 23 de ani se află în lumina reflectoarelor, iar pe rețelele de socializare a reușit să strângă o comunitate impresionantă. Mai mult de atât, o parte din banii pe care îi câștigă provin din social media.

Cu toate acestea, sunt puține persoane care știu că Alexia Eram mai are un job. Mai exact, ea este angajată de mai bine de trei ani la revista AlistMagazine, pe care o deține mama sa. Pentru că se ocupă de partea de marketing, tânăra încasează un salariu enorm. Fiica Andreei Esca ia lunar, nici mai mult, nici mai puțin de 2.500 de euro.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină.

Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo. Eu lucrez de acolo, pentru că am toate actele acolo ș.a.m.d., poze, studio. Atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing.

Mi-a plăcut foarte mult și când am lucrat pe paginile de shopping. Poate în viitor o să îmi fac și eu o pagină despre ceva în revistele fizice. Îmi place foarte mult, dar jobul meu principal este cel de content creator”, a mărturisit Alexia Eram, fără rețineri, la „Drive in with Andrei Niculae”.

Concurenta de la America Express îi este recunoscătoare celei care i-a dat viață

Până la vârsta de 23 de ani, și să realizeze foarte multe lucruri. Concurenta de la America Express mărturisea că tot succesul i se datorează mamei sale, pentru că altfel nu ar fi reușit să se descurce de una singură.

În vara acestui an, Alexia și-a cumpărat un bolid de lux la care visa de foarte mult timp. De asemenea, ea preciza că mașina fost achiziționată din banii ei, mărturisind că nu mai depinde de finanțele părinților săi.

„Eu tot timpul i-am mulțumit și sunt recunoscătoare mamei, pentru că datorită ei am ajuns unde sunt acum într-un timp atât de scurt. Probabil dacă nu era ea, eu poate nu ajungeam aici atât de repede. Însă, tot timpul am spus că dacă eu nu munceam și nu făceam lucruri frumoase, oamenii nu mă urmăreau.

Puteam să fiu fiica oricui, că dacă nu munceam pentru ce am acum nu eram interesantă. Foarte multă lume mă asociază în continuare… că dacă mama nu era cine este eu nu făceam nimic, că nu am banii mei. Eu zilnic primesc mesaje de genul acesta. Îi mulțumesc enorm mamei și nu am cum să fiu supărată pe chestia asta”, a mai adăugat Alexia Eram.