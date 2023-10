Ce fel de viață își permite acum Alexia Eram de la America Express. Banii vorbesc!

Alexia Eram a cucerit publicul America Express, unde concurează alături de fratele ei, Aris Melkior. Așa cum știe toată lumea, vedetele care participă în reality-show-ul de la Antena 1 sunt remunerate pentru aventura nebună în care s-au înhămat.

Alexia Eram de la America Express câștigă peste 4.000 de euro pe lună din firma înființată acum trei ani. FANATIK are datele actualizate

În mod sigur, Alexia Eram nu a acceptat propunerea de la producătorii America Express doar pentru bani. Asta deoarece știe cum să se descurce și dincolo de proiectele tv. E drept, un leu în plus nu strică. Însă, putem băga mâna în foc pentru că influencerița și-a dorit mai mult această experiență pentru a trăi fiecare moment. Căci cu o astfel de oportunitate te întâlnești o dată în viață!

FANATIK a aflat câți bani face pe lună Alexia Eram din firma ei, Margot Production SRL. Anul trecut, FANATIK v-a prezentat datele despre încasările pe care le are vedeta, însă de atunci cifrele s-au actualizat, iar noi vă spunem acum ce situație financiară are acum vedeta.

E drept, profitul a scăzut în 2022 față de perioada anterioară raportată la ANAF, însă Alexia Eram învârte în continuare bani frumoși în contul ei. Deși a făcut cu 45% mai puțin profit, fiica Andreei Esca își permite un trai decent. Și… aici nu socotim și banii din campaniile publicitare pe care bruneta îi face din !

Vedeta, cifră de afaceri de 788.000 de lei

Prin SRL-ul ei, Alexia Eram întreprinde activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării. În 2022, Alexia a avut o cifră de afaceri fabuloasă, de 788.000 de lei. E adevărat, în scădere cu 14% față de anul anterior.

Concurenta de la America Express a avut un profit net de 270.334 lei. La un calcul simplu, împărțit la cele 12 luni ale anului, Alexia Eram câștigă undeva la 22.500 de lei. Peste 4.000 de euro pe lună! O sumă frumușică, nu-i așa?

Mai trebuie precizat că Alexia și-a deschis această afacere în 2020, deci e de puțin timp pe piața tinerilor antreprenori, așa că are, de acum înainte, un drum lung în care poate să își mărească veniturile considerabil.

„Am o casă frumoasă, plătită din banii mei”

Alexia Eram a declarat încă de când a devenit cunoscută că îi place ceea ce face și și-a dorit mereu să fie independentă financiar. Chiar dacă a fost ajutată la un moment dat de părinții ei, Andreea Esca și afaceristul care deține un lanț de cosmetice Alexandre Eram, influencerița nu vrea să apeleze la banii părinților pentru a avea viața pe care și-o dorește.

Prima mare bucurie pe care Alexia Eram și-a făcut din munca ei a fost să își cumpere un apartament, în urmă cu ceva timp. a vorbit despre câștigurile sale, fără să intre în detalii.

„Nu contează câți bani am făcut până acum. Contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei. Îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea. Îmi permit să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță”, a spus, la un moment dat, Alexia Eram în cadrul unui podcast.