Salvarea a intrat pe teren în Universitatea Craiova – FCSB! Un suporter a fost lovit și transportat la spital

a început foarte tare. Badelj a primit cartonaș galben în secunda 20 pentru un fault dur, apoi a fost avertizat și Mitriță 4 minute mai târziu pentru proteste.

Incident în Universitatea Craiova – FCSB! Un suporter a fost lovit și transportat la spital

Problemele au continuat în tribună. În minutul 7, centralul Marcel Bîrsan a fost nevoit să întrerupă meciul din cauza unui incident petrecut la tribuna a 2-a. Ce s-a întâmplat?

Un spectator a fost lovit cu un obiect și rănit. Spectatorii din apropierea sa au cerut intervenția ambulanței pentru a-i acorda cât mai rapid ajutor. Inclusiv fotbaliștii celor două echipe au sesizat problemele cu fanul și au făcut semne către cei din ambulanță.

Meciul a fost întrerupt aproape 4 minute, timp în care suporterul a primit ajutor din partea medicilor. A fost urcat în ambulanță și transportat imediat la spital. Apoi partida a fost reluată cu posesia oltenilor, care beneficiau de o lovitură liberă din marginea terenului.

Surprize în primul 11 al Craiovei

pentru meciul cu FCSB. Bulgarul a decis să nu titularizeze niciun vârf. Astfel, Jovan Markovic și Elvir Koljic au rămas pe bancă, iar în atac a mizat pe tripleta formată din Alex Mitriță, Ștefan Baiaram și George Cîmpanu.

Universitatea Craiova: Popescu – Maldonado, Zajkov, Badelj – Soiri, Crețu, Mitriță, Căpățînă, Bancu – Cîmpanu, Baiaram. Rezerve: Lazar – Vlădoiu, Da Silva, Tomasec, Benga, Mateiu, Lăpădătescu, Bana, Danciu, Mekvabishvhili, Koljic, Markovic.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Dawa, Ngezana, Radunovic – Olaru, Șut, Lixandru – Băluță, Phelipe, Coman. Rezerve: Vlad – Crețu, Panțîru, Oct. Popescu, Miculescu, Pandele, Ov. Popescu, Alhassan, Radaslavescu.

Anzor Mekvabishvili ar putea debuta cu FCSB

Petev are și o armă nouă la care ar putea apela pe parcursul meciului. Anzor Mekvabishvili, venit de puțin timp la Universitatea, e pe bancă și poate intra pe parcurs. Georgianul e un mijlocaș de creație și poate aduce un plus în linia mediană a oltenilor.

„Când am primit oferta auzisem deja de Universitatea Craiova, știam că e un club cu o istorie importantă în spate. Apoi m-am mai interesat și am găsit și despre suporterii fierbinți, plus faptul că e un club foarte profesionist. Deocamdată asta m-a impresionat, organizarea bună și faptul că totul este pus la punct. Ca fotbalist, ai tot ce-ți trebuie la Craiova.

Da, poate nu sunt prea înalt, dar cred că am o inteligență bună, care mă ajută să citesc bine situațiile și să anticipez. Și pe plan fizic lucrez mult, nu cred că lipsa de talie e obligatoriu să presupună și lipsă de forță sau de prezență fizică. Dar decât să mă descriu eu aici, cel mai bine vedeți voi pe teren ce am de oferit”, a spus Anzor Mekvabishvili.