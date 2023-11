Satul din România care mai are doar un locuitor. Cine e singura persoană care trăiește aici: “Am 30 de câini”

Într-un sat din România există doar un locuitor. O singură persoană trăiește aici, iar povestea ei de-a dreptul incredibilă. Cum a ajuns o femeie în această situație și ce s-a întâmplat în acest loc?

Satul din România care mai are doar un locuitor

Satul din România care mai are doar un locuitor este cătunul Crângeni, din județul Galați. Cu ani în urmă, aici trăiau peste 200 de oameni.

ADVERTISEMENT

Cine ajunge în acest loc din România vede case abandonate, garduri rupte și cam atât. Ce s-a întâmplat cu cei care locuiau aici? Potrivit , locuitorii satului au murit.

Singurii care au rămas lângă casele părăsite au fost câinii și o bătrână. Este vorba despre Ioana Dragotă. Femeia are 81 de ani și doar casa ei mai este locuită. De ce a rămas aici și cum rezistă singură?

ADVERTISEMENT

Femeia povestește că liniștea câmpului și singurătatea au devenit deja o obișnuință. De asemenea ea a mai dezvăluit că atunci când s-a mutat aici, erau bătrâni în sat. Acum însă nimeni nu mai trece pe aici.

Ioana Dragotă spune că acum cei 30 de câini de care are grijă sunt copiii ei. Aceștia o apără și îi țin de urât. Iar pentru ea este suficient acest lucru și nu are nevoie de nimic altceva.

ADVERTISEMENT

Ioana Dragotă este singura persoană care trăiește aici

„Ne-am obișnuit cu singurătatea, cu liniștea câmpului. Când ne-am mutat noi mai erau bătrâni în sat, dar s-au dus cu toţii. Nu mai este nimeni acum. Cine să mai ajungă aici, în pustietatea asta? Noi am muncit toată viaţa şi am avut ce ne-a trebuit.

Am muncit, am crescut animale şi păsări, nu ne-a lipsit nimic. Acum am rămas doar cu căţeii, ei sunt ca şi copiii mei. Am 30 de câini pe care îi îngrijesc. Ei mă apără și îmi țin de urât”, povesteşte tanti Ioana.

ADVERTISEMENT

Locul din România care mai are doar un locuitor se numește oficial Crângeni. Localnicii îi spun însă Târlungeni. Care este povestea? Se pare că după Revoluție, locuitorii s-au mutat în alte sate pentru a face loc unei ferme.

Astfel, în anul 2005, doar 200 de oameni mai locuiau în acest loc. , având în vedere că aceștia au încetat din viață. Tanti Ioana însă, mai primește vești de la edilul din zonă.

Cătunul Crîngeni se află la cinci kilometri distanță de comuna Nămoloasa. Astfel, primarul Adrian Răsmeriță are grijă să mai ia legătura din când în când cu ea. O sună pe femeie și de asemenea, o ajută ori de câte ori are nevoie.

Și pentru câinii de care femeia are grijă există un ajutor. O asociația de animale merge lunar la aceasta cu saci de mâncare pentru animale. Și se pare că patrupezii sunt foarte bucuroși.

„Povestea bătrânei și a cățeilor ne-a impresionat și am decis să-i ajutăm cu hrană. Sunt peste trei ani de când mergem în cătun. Cățeii ne cunosc și mereu vin în întâmpinarea noastră. Se bucură când ajungem la ei”, spune Corina Grigore, de la „Ajutați-l pe Lăbuș“.