Saveta Bogdan își pregătește deja testamentul! Dezvăluiri despre avere și viața fiicei în America

Interpreta de muzică folclorică Saveta Bogdan a obținut acum câteva luni o stea pe Aleea Celebrităților din Lake, Wisconsin, un loc unde a susținut mai multe spectacole de-a lungul vremii.

Artista a dezvăluit, pentru FANATIK, cum a obținut această distincție și cum a petrecut alături de americani de ziua lor.

Cântăreața, în vârstă de 76 de ani, a făcut câteva destăinuiri și despre cât de bine o duce fata ei, Cătălina, măritată cu un manager al unei fabrici de mașini de spălat. Saveta Bogdan nu are motive să se plângă și, deși fiica ei i-a propus de multe ori să se mute cu ea în Statele Unite, aceasta nu a luat încă o decizie. Cel mai probabil va lua în calcul mutarea când se va retrage din muzică, însă până atunci e cale lungă.

„Americanilor le-a plăcut foarte mult cum am cântat. Eu cântam melodiile mele, ei nu înțelegeau foarte bine ce cânt, dar s-au pornit la horă. Am făcut hore de câte 50-100 de persoane. După ce am cântat la Lacul Verde (n.r. – Green Lake) am primit o stea pe aleea lor de artiști. Pe stea scrie Saveta Bogdan – artist.

Am și ales steaua pe care o doream. Au fost foarte drăguți cu mine. Mă bucur că am reușit și reușesc să duc folclorul românesc atât de departe. Pentru mine e o mare realizare”, a povestit Saveta Bogdan, pentru FANATIK.

Anul acesta, Saveta nu este în America de ziua Statelor Unite și ne-a spus că nu știe dacă va pleca prea curând. În schimb, fata ei, Cătălina, va veni în țară în luna septembrie, cu un motiv bine întemeiat.

Folclorista face demersurile pentru testament: „Nu se știe niciodată ce se întâmplă”

Cântăreața s-a gândit deja să își pregătească testamentul, deși la capitolul sănătate nu are de ce să se plângă! „Nu vedeți, nu se știe niciodată ce se întâmplă. Eu sunt bine, sănătoasă, dar niciodată nu poți să știi ce se petrece.

Fiica mea vine în septembrie, îi fac testament la casă…”, a mai declarat Saveta Bogdan.

Legat de Ziua Americii, cântăreața și-a amintit cum petrecea alături de fiica ei și anturajul acesteia. „Acolo se mănâncă hamburgeri, începe luminatul pe la 21 seara, lumea petrece pe străzi. Este foarte frumos”, a continuat Saveta Bogdan.

„În America nu umblă câinii cu covrigi în coadă”

„Prima mea impresie despre America a fost una plăcută. Nu umblă câinii cu covrigi în coadă. Acolo trebuie să ai măcar două joburi, unul pentru chirie, altul să ai și tu o haină, să mai petreci. Fata mea o duce bine acolo, nu mă pot plânge. Amândoi ajung lejer la 5.000 de dolari pe lună. Au și două case acolo”, a completat Bogdan.

precizând că nu mai vrea să audă de bărbați. Îi este foarte bine singură și e extrem de mulțumită pentru că are cu ce să își ocupe timpul. După doi ani de pandemie, în care au existat numeroase restricții, cântăreața și-a reluat evenimentele.

„Nu e adevărat că sunt amârâtă. Da, mai sunt greutăți, dar sunt greutăți prin care trece oricine. Eu sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am nevoie de nimic acum", a adăugat artista.