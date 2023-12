Scaloni a spus adevărul despre relația cu Leo Messi! Care este viitorul său la naționala Argentinei

. Acum, însă, pare că relația sa cu superstarul Lionel Messi și presiunile de la nivelul echipei îl fac să se gândească serios la continuarea mandatului său.

Scaloni se gândește la plecare

Într-un comunicat recent, Scaloni a abordat zvonurile potrivit cărora ar fi nemulțumit de comportamentul recent al lui Messi. Înaintea tragerii la sorți a grupei pentru Copa America 2024, Scaloni a declarat:

ADVERTISEMENT

“Sunt aici pentru că încă sunt antrenor, dar încă mă gândesc la decizia mea. Am spus după meciul cu Brazilia că este un moment de reflecție și încă mă aflam în acea instanță. Vor fi o serie de factori pe care trebuie să-i iau în considerare, inclusiv relația cu jucătorii și energia pe care o pot aduce la nivelul lor”.

În ceea ce privește relația cu Lionel Messi, Scaloni a clarificat: “Am vorbit cu Messi după meciul cu Brazilia, el este căpitan și am o relație excelentă cu el. De asemenea, am vorbit cu Tapia în termeni buni, așa cum am făcut întotdeauna”.

ADVERTISEMENT

Argentina ocupă primul loc în grupă

În ciuda declațariilor oferite de Scaloni, tensiunea din cadrul lotului Argentinei este la cote înalte. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani se gândește la o schimbare. Planurile lui Scaloni au luat prin surprindere pe toată lumea. Acesta este lider în grupă cu Argentina și se poate lăuda cu un succes recent în fața Braziliei.

După ce a preluat echipa după plecarea lui Jorge Sampaoli în urma eliminării din optimile Cupei Mondiale din 2018, Scaloni a devenit antrenorul principal al Argentinei. În ceea ce privește viitorul său, rămâne neclar dacă Scaloni va continua să antreneze echipa națională argentiniană după Copa America din 2024.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, antrenorul a asigurat că va rămâne la cârma echipei în cadrul competiției care va avea loc în Statele Unite. Speculațiile privind posibila plecare a lui Scaloni s-au intensificat, mai ales că Real Madrid a deschis discuții cu acesta cu privire la preluarea funcției de antrenor la finalul sezonului.

În ciuda prelungirii contractului său până în 2026 după triumful în Cupa Mondială din 2022, rămâne de văzut dacă își va continua mandatul sau dacă va opta pentru o nouă provocare în cariera sa de antrenor.