Scandal amoros încheiat cu o demisie. Subprefectul de Iaşi a plecat din funcţie, după ce a fost prins în pat cu o femeie controversată

demisie, în județul Iași, acolo unde subprefectul Marian Grigoraș a renunțat la funcție, după ce a fost prins în pat cu o femeie controversată. Anunțul a fost făcut miercuri.

Scandal amoros încheiat cu o demisie. Subprefectul de Iaşi a plecat din funcţie

Subprefectul Marian Grigoraș a transmis, miercuri, 1 noiembrie, că își înaintează demisia din funcție. Acesta și-a motivat decizia spunând că nu vrea ca imaginea Prefecturii să aibă de suferit din cauza acțiunilor sale.

”Tuturor celor care m-au susţinut, le mulţumesc. Realizările mele sunt şi realizările lor. Erorile, dacă le-am făcut, îmi aparţin doar mie. Întotdeauna am respectat legea în cadrul activităţii la Instituţia Prefectului – Judeţul Iaşi şi nu îmi doresc în niciun fel afectarea imaginii acesteia.

Am avut ambiția ca în perioada mandatului meu Instituția Prefectului – Județul Iași să fie un loc al colaborării și al sprijinului reciproc. Un model al deschiderii către soluții. Din ianuarie 2022 și până astăzi am ocupat funcția de subprefect și, în condițiile date, am depus toate eforturile să îmi îndeplinesc atribuțiile după aceleași principii – deschidere și dialog, colaborare, aplanarea inevitabilelor asperități, spirit de echipă, orientare spre rezolvarea problemelor”, a scris Marian Grigoraș, pe Facebook.

Cine este femeia cu care a fost fotografiat în pat

Deși nu a precizat motivul care l-a influențat în luarea acestei decizii, reacția subprefectului vine la două săptămâni după ce presa locală a făcut publică o fotografie în care acesta apare în pat cu o femeie controversată.

Este vorba despre o tânără care a ocupat mai multe funcții, de-a lungul timpului, în administrația publică din Iași. Ea ar fi fost avansată rapid cu ajutorul PSD, dar și al PNL, scrie presa locală.

Conform , în 2020, femeia a ajuns şefă de cabinet la senatorul PSD Doru Pănescu. Ulterior, în 2021 a fost consilier în cadrul Prefecturii Iași, în perioada în care Marian Grigoraș, susținut de PNL, era prefect.

Apoi, tânăra a ocupat funcții la Apa Vital, aflată în subordinea Consiliului Județean Iași. Mai târziu a ajuns să își desfășoare activitatea la Primăria orașului Podu Iloaiei și

Presa locală notează că în locul subprefectului Marian Grigoraș este propus Costel Dolachi, consilier județean din partea PNL. Acesta a fost trezorierul Partidului Național Liberal Iași.