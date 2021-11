Casa Regală britanică, scandal cu BBC. Un documentar dezvăluie cum prinții William și Harry se atacau în presă 

Postul BBC Two urmează să difuzeze, în această seară, un documentar intitulat „The Princes and the Press”, care ar urma să relateze scandalurile dintre Prinții William și Harry.

Regina Elisabeta a II-a și alți membri ai Familiei Regale ar fi refuzat să se implice în scandaluri. Anul acesta, Prințul Harry și Meghan Markle au acordat interviuri controversate. Aceștia nu au pus Casa Regală într-o lumină bună.

Cei doi ar fi fost implicați într-o campanie de defăimare în trecut, astfel că documentarul ar conține informații compromițătoare oferite de cei doi presei, relatează

Casa Regală britanică, scandal cu BBC, din cauza documentarului despre atacurile prinților William și Harry

Avocații au de gând să pornească o acțiune împotriva postului BBC din cauza documentarului despre Prințul William și Prințul Harry.

Documentarul va fi difuzat la BBC Two. Regina Elisabeta a II-a, Prințul Charles și Prințul William s-ar fi unit pentru a boicota postul BBC. Reprezentanții postului nu le-ar fi permis acestora să vadă documentarul în avans și nici nu le-ar fi acordat drept la replică.

Aceștia urmează să depună o plângere colectivă autorității de reglementare Ofcom. Palatul Regal a amenințat că nu va mai colabora cu postul dacă nu va avea drept la replică.

Potrivit publicației citate, membrii Familiei Regale ar fi alertat avocații seara trecută. O sursă din Casa Regală a declarat că „nimic nu este exclus” în acest caz.

Amon Rajan (38 de ani), este realizatorul documentarului de la BBC. Acesta nu este un susținător ar monarhiei.

BBC a transmis că documentarul este despre „modul în care se face jurnalismul regal și prezintă o gamă largă de jurnaliști”. Specialiștii TV susțin că regulile BBC impun documentarelor de știri și de actualitate să ofere drept de replică, după caz.

Documentarul va acoperi, în cea de-a doua parte, ultimii trei ani din viața familiei regale. Este inclusă aici și ruptura dintre Prinții William și Harry. au decis să renunțe la atribuțiile regale cu aproximativ doi ani în urmă.

Familia Regală, „provocată” după interviurile acordate de Prințul Harry și Meghan Markle

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi „provocat” familia regală după interviul acordat în martie. Surse din interiorul familiei au negat faptul că ar fi în război unul cu celălalt. În plus, cei din Casa Regală nu își doresc să se implice în scandaluri.

„Întotdeauna a fost clar faptul că nimeni nu a vrut să fie atras în acel haos, oricât de mult i-ar fi provocat Ducii de Sussex”, a relatat o sursă pentru

Aceeași sursă susține că cei de la Casa Regală au considerat că „o perioadă de tăcere ar fi benefică pentru a elimina toxicitatea situației, Regina ajungând până în punctul în care să emită o declarație personală care să clarifice că există probleme pe care ar fi trebuit să le rezolve ca familie, în privat”.

Recent, membrii familiei regale ar fi fost sfătuiți să dea în judecată platforma de streaming Netflix pentru serialul The Crown și modul în care au fost interpretate personajele.

Purtătorii de cuvânt ai Reginei Elisabeta, dar și ai Prinților Charles și William nu au dorit să comenteze aceste speculații.