Scandal în „Generația de Aur” după negocierile dintre Burleanu și Gică Hagi: „Să îți fie rușine!”

. Ilie Dumitrescu a comentat negocierile dintre FRF și „Rege”, iar acest lucru l-a enervat pe Florin Prunea.

Fostul mare portar al „Generației de Aur” l-a criticat pe „Mister” pentru că a lăudat inițiativa președintelui Federației Române de Fotbal, aceea de a apela la serviciile managerului tehnic al Farului.

Florin Prunea și Ilie Dumitrescu s-au certat în direct la TV după negocierile lui Răzvan Burleanu cu Gheorghe Hagi

Hagi a confirmat negocierile cu Răzvan Burleanu și a explicat în detaliu de ce nu vrea să preia frâiele echipei naționale a României. Fostul decar al „tricolorilor” nu are de gând să renunțe la proiectul de la Farul și să devină selecționer pentru a doua oară în carieră.

Prunea s-a arătat extrem de deranjat de faptul că Ilie Dumitrescu vorbește în numele „Generației de Aur”.

„L-aș ruga pe Ilie să nu mai vorbească în numele ‘Generației de Aur’! ‘Generația de Aur’ nu e formată numai din Ilie Dumitrescu, Hagi, Popescu. Mai era și Didi Prodan! Eu te-am cunoscut altfel!

Tu erai altfel! Băiatul ăsta pe care tu îl lauzi, Burleanu… să nu mai vorbești în numele Generației de Aur! Ilie, tu care ești unul dintre noi, nu poți să spui că Răzvan Burleanu a făcut un pas. Nu știu ce interese ai tu, lasă-mă să vorbesc. Ilie, nu se face așa ceva, ce ai făcut tu în seara asta!

Niciun reprezentant al ‘Generației de Aur’ nu a făcut așa ceva! Nu mai vorbi în numele ‘Generației de Aur’! Vorbește în numele tău, nu în numele nostru! Să-ți fie rușine!”, a declarat Florin Prunea, la .

„Mister” a reacționat imediat la atacurile fostului mare portar.

„Florin, eu nu fac nimic pe interes! Eu nu sunt cumpărat, nu apăr interesele nimănui, eu spun ce s-a întâmplat astăzi. Florin, eu am spus că apreciez inițiativa de astăzi. Eu nu am niciun interes ascuns, Florin!

Dacă Burleanu apreciază munca de antrenor a lui Hagi… Eu n-am interes, eu peste cinci ani tot aici o să fiu. Ăsta e un dialog ieftin, nu vreau să intru. Eu am avut ofertă de la Răzvan Burleanu, să-mi aleg orice funcție vreau, și am refuzat. Am spus că fac parte din altă echipă”, s-a apărat Ilie Dumitrescu.

Prunea, conflict deschis cu președintele FRF

Florin Prunea este probabil cel mai mare contestatar al lui Răzvan Burleanu, fostul mare portar atacându-l pe președinte încă din perioada primului mandat la Casa Fotbalului.

Recent, Prunea a declarat că nu crede că Burleanu va fi schimbat prea curând din fruntea FRF, susținând că .