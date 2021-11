Scandal în învățământ! Profesorii acuză dur autoritățile: „Noi testăm cunoștințe, nu muci, flegme și alte secreții!”

A ieșit un scandal în învățământ, la puțin timp după ce președintele Klaus Iohannis și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, au anunțat revenirea în bănci pentru elevi. Dar nu întoarcerea la muncă în funcție de vaccin i-a supărat cel mai tare pe profesori, ci obligația de a le face copiilor teste de salivă.

Cadrele didactice sunt nemulțumite de această decizie și spun că menirea lor este cu totul alta. Oamenii de la catedră amenință cu demisiile și se consideră nedreptățiți.

Arafat i-a enervat pe profesori

Profesorii susțin că au fost și alte momente în care au fost „uitați” de guvernanți. Înghețarea salariilor, dar mai ales reîntoarcerea în câmpul muncii fără posibilitatea vaccinării au fost subiectele reproșate de profesori de-a lungul ultimului an.

Raed Arafat a încins și mai mult spiritele. . Acesta a anunțat și că măsurile de prevenire în unitățile de învățământ trebuie aplicate, referindu-se la portul măştii de protecţie şi la măsurile de igienă sanitară.

Mai mult decât atât, Arafat a mai precizat că este responsabilitatea personalului didactic să se asigure că regulile sunt respectate. Și, potrivit șefului DSU, tot în sarcina profesorilor va fi și admistrarea testelor pe bază de salivă, care vor ajunge în școli cel mai devreme pe 21 noiembrie.

A fost momentul în care liniștea cadrelor didactice a dispărut. Mai mulți profesori au transmis că refuză cu orice preț să recolteze probe de salivă.

Cadrele didactice, acuzații dure la adresa autorităților

„De ce să mai facem ore? Stăm în curte și testăm! Ăsta e rolul nostru în școală? Mai urmează să colectăm și urină… altceva?”, s-a întrebat AnaMaria Leonte, profesor la o școală din Brașov.

Vali Ilincar a fost și mai categorică: „Noi testăm cunoștințe, nu muci, flegme și alte secreții!”

Mulți dintre profesori au spus că nu pot face lucrul acesta din rațiuni medicale. „Eu sunt profesor, am învățat pentru a ajunge profesor, nu medic. Mă duc la școală ca să vomit făcând teste de salivă sau ca să predau?”, a întrebat Ecaterina Dumbravă.

Vizibil contrariat de ieșirile profesorilor, Raed Arafat a transmis că nu va exista nicio concesie din acest punct de vedere. “Deja am început să vedem reacții că de ce să facă testarea cadrele didactice. Aici, clar, dacă vrem un screening cum se dorește, acest lucru nu are cum să se facă de către personal sanitar. Trebuie să se facă de către personalul școlii și fiecare profesor să facă pentru un număr de copii. Altfel, dacă ne așteptăm să vină unii din afara școlii să facă acest lucru, nu va merge”, a anunțat șeful DSU

Cum văd liderii de sindicat obligativitatea aplicării de teste de către profesori

Eugenia Sandu, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar din Sectorul 3, a ținut să explice, pentru FANATIK, că această decizie este una total eronată și că, în acest moment, nu există cadru legal pentru ea. O modalitate ar fi ca părinții să aibă responsabilitatea testării

„Evident că părerile profesorilor nu sunt bune din acest punct de vedere pentru că un cadru didactic nu este pregătit pentru așa ceva, nu știm care este procedura, nu știm cum se aplică și nu avem nici timpul necesar să facem aceste teste.

O modalitate de a face aceste teste, vă repet, nu știu care este procedura, nu știu care este frecvența, o modalitate ar fi ca la sfârșitul săptămânii să le fie date aceste teste și părinții să fie cei care să aibă obligativitatea să le facă elevilor luni dimineața înainte să pornească spre școală. E singura modalitate prin care am putea ușura, să fie o colaborare între părinți și cadre didactice.

Și mai e o problemă, din cât am citit eu nu am văzut nicăieri că este obligatoriu ca aceste teste să fie făcute de cadrele didactice. Eu nu am văzut acest lucru în ordinul comun.

Noi nu suntem calificați, în mod normal ar trebui un cadru medical să facă acest lucru. Vă dați seama că a aplica niște teste și a avea o acuratețe cât de cât normală trebuie să avem niște condiții. Gândiți-vă numai ce nenorocire este într-o școală gen 195 din București care are 2500 de copii.

În mod normal în fișa postului nu e trecut așa ceva, cadrul didactic trebuie să se ocupe de calitatea actului didactic”, a spus liderul de sindicat.

Cât de riscantă este recoltarea probelor de salivă într-o clasă plină de copii

Profesorii spun că nici n-ar fi o recoltare care să ofere un răspuns prea corect. Și reprezentanții pe care le-am contactat au mers pe aceeași idee.

„Dacă ne raportăm la recoltare propriu zisă atunci aceasta nu este ceva imposibil. Testele de salivă pot fi făcute și de neinițiați în domeniu, ca atare că acestea se cumpără din farmacii într-un număr ridicat. Ceea ce arată că oamenii sunt obișnuiți cu ele și cu utilizarea lor.

Acum, acuratețea răspunsului sau riscurile de îmbolnăvire atunci când în clasă sunt mulți copii reprezintă probleme diferite.

Da, dacă vom avea 20 de elevi care vor recolta în același timp, într-o clasă neaerisită, șansele ca pacientul infectat să dea virusul sunt imense. Probabil că o clasă specială în care să aibă loc recoltarea ar fi răspunsul cel mai corect”, a zis Magdalena Iosif, reprezentanta unui centru de testare din București, pentru FANATIK