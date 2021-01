Scandal la Dinamo. DDB îl acuză pe Dorin Șerdean: „Ocolește subiectul comisionului de 55.000 de euro!”

Scandalurile țin lanț la Dinamo. Chiar în ziua în care echipa s-a reunit în vederea reluării pregătirilor pentru partea a doua a campionatului, suporterii „câinilor” îl acuză pe președintele Dorin Șerdean că a încercat să-l cedeze gratis la FC Voluntari pe tânărul Ahmed Bani (18 ani).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo s-a reunit duminică dimineața la baza de la Săftica, dar de la primul antrenament au lipsit mai mulți jucători importanți, precum Paul Anton, Deian Sorescu, Diego Fabbrini, Juan Camara sau Ante Puljic.

Mihai Eșanu, Tomas Mejias, Ionuț Șerban, Ahmed Bani, Alexandru Răuță, Florin Bejan, Robert Moldoveanu, Ricardo Grigore, Vlad Achim, Adam Nemec, Geani Grețu, Janusz Gol și Magaye Guey sunt cei care au răspuns prezent la primul apel pe anul 2021 al antrenorului Jerry Gane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

DDB, încă o replică pentru Șerdean: „Cum beneficia Dinamo?”

UPDATE, 4 ianuarie, ora 09:05 / Continuă scandalul dintre suporterii dinamoviști din programul DDB și Dorin Șerdean. Oficialul este acuzat că nu a explicat de ce avea comision de 55.000 de euro la transferul gratuit al lui Ahmed Bani la FC Voluntari.

„Reprezentanul lui Pablo Cortacero a reacționat în urma acuzațiilor lansate astăzi de către DDB și în toate replicile oferite s-a concentrat în mod exlusiv pe problema dreptului de semnătură. Vom lămuri acest aspect în rândurile care urmează și prin intermediul comunicărilor care vor urma zilele acestea. FOARTE INTERESANT este faptul că Dorin Șerdean a ocolit cu abilitate subiectul comisionului său de 55.000€, despre care s-a vorbit în declarațiile noastre, deși aceasta era chestiunea cea mai arzătoare și prima la care ar fi trebuit să se refere

ADVERTISEMENT

Foarte interesantă poziția adoptată de Dorin Șerdean! Suporterii ar dori să afle în ce fel se înscrie în «binele lui Dinamo» cedarea unui jucător de mare perspectivă la o altă echipă, așa cum s-a încercat!? În ce mod beneficia Dinamo de plecarea unui jucător format de club, fără a încasa vreun ban!? Cum poate fi «bine pentru Dinamo» destrămarea echipei chiar înainte de reunire!?

Vrem să fie foarte clar, Dorin Șerdean a semnat contractul de transfer către FC Voluntari fără a avea drept de semnătură!

Conform deciziei adoptate în cadrul ultimei ședinte a Consiliului de Administrație, persoana cu drept de semnătura la Dinamo este alta, iar Dorin Șerdean cunoaște acest lucru cu exactitate, doar este oficial acolo, nu îngijitorului gazonului. Dorin Șerdean cunoaște și faptul că toate deciziile adoptate apoi în AGA nu au nici o valoare, aceasta fiind nestatutară. Toate acțiunile întreprinse ulterior de Șerdean & CO sunt lovite de nulitate, ba chiar ilegale, inclusiv cele bancare. DDB a blocat însă orice încercare de a deturna banii virați de suporteri în club ultima oară!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cerem părții spaniole să înceteze orice acțiune menită să destabilizeze Dinamo! Le reamintim că orice încercare de a falimenta clubul va fi sortită eșecului, atât timp cât suporterii respiră Recomandăm părții spaniole să accepte dialogul, în urma căruia să găsim cea mai bună soluție pentru salvarea lui Dinamo. Reamintim că DDB le-a propus un memorandum, în care Cortacero se obliga să cedeze partea sa de acțiuni pe 1 RON, în cazul în care cele 5 milioane promise nu vor ajunge în contul cubului până pe 31 Decembrie 2020.

Memorandumul a fost acceptat de Cortacero în prealabil, însă spaniolul a părăsit România fără să-l semneze.

Timpul a expirat! Suporterii își doresc găsirea de urgență a unei soluții și considerăm că dialogul este calea. Dacă acesta este respins în continuare, DDB va apela la toate măsurile legale pentru rezolvarea situației dezastruoase în care se află în acest moment Dinamo”, au transmis fanii dinamoviști prin intermediul paginii Peluzei Cătălin Hîldan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dorin Șerdean spune că are drept de semnătură

UPDATE, 3 ianuarie, ora 15:19 / Președintele clubului Dinamo București, Dorin Șerdean, a negat toate acuzațiile, spune că are drept de semnătură și mențioanează că Ahmed Bani a vrut să plece nemulțumit de faptul că este rezervă.

”Ce să comentez? Ce reacție să am? E noapte minții! Nu-i logic că am drept de semnătură? Să se intereseze la LPF și FRF. Aceste lucruri nu fac bine lui Dinamo. Eu nu am să vorbesc niciodată de rău echipa mea. E prea mult. Ne facem prea mult rău!

ADVERTISEMENT

Legat de Bani, eu vreau să rămână la noi! A fost o discuție și a spus că e nemulțumit că nu joacă. Am încercat să găsim o soluție, să vedem ce putem face. Dar dragoste cu forța nu se poate.

Discuția e una mai veche, de dinainte de Sărbători. Cred că pe 21 sau 22 decembrie a fost și am încercat s-o amân cât pot de mult ca să găsim o soluție optimă pentru toată lumea. Restul sunt speculații inutile”, a declarat Șerdean pentru gsp.ro.

ADVERTISEMENT

DDB a publicat contractul

UPDATE, 3 ianuarie, ora 15:12 / Fanii dinamoviști au publicat pe contul de Facebook contractul pe care Dorin Șerdean a vrut să-l înregistreze la FRF prin care dorea să-l împrumute gratis pe mijlocașul Ahmed Bani la FC Voluntari.

Conform suporterilor din DDB, care au blocat mutarea, oficialul ”câinilor” nu ar avea drept de semnătură în club.

Știre inițială, 3 ianuarie, ora 12:56

Scandal în ziua reunirii lui Dinamo. Dorin Șerdean a vrut să-l cedeze gratis pe Ahmed Bani la Voluntari

Ca și cum problemele financiare nu ar fi de ajuns la Dinamo, în ziua când lotul s-a reunit a izbucnit un nou scandal. Protaganoști sunt fanii implicați în proiectul DDB și Dorin Șerdean, omul lui Pablo Cortacero.

Suporterii îl acuză pe Șerdean că înainte de Revelion a încercat să-l cedeze gratis pe tânărul Ahmed Bani la FC Voluntari, planul acestuia fiind zădărnicit pe ultima sută de metri chiar de intervenția fanilor-acționari.

„DDB ÎL ÎNTOARCE PE BANI! ȘERDEAN ÎL CEDASE GRATIS, DEȘI NU ARE DREPT DE SEMNĂTURĂ!

Cu așa ceva avem de-a face în conducerea clubului!

Dorin Șerdean a încercat să-l cedeze gratis pe Ahmed Bani la FC Voluntari. Neșansa lui Șerdean a fost că DDB a aflat și a intervenit prompt. S-a discutat cu jucătorul și cu tatăl acestuia.

Concluzia: avem de-a face cu mai multe nereguli de o foarte mare gravitate:

– Dorin Șerdean nu are drept de semnătură.

– Acesta continuă să semneze acte care pun în pericol clubul.

– Jucătorul și tatăl acestuia nu erau de acord cu acest transfer. Bani își dorește să joace la Dinamo.

– Dinamo nu avea niciun beneficiu de pe urma acestui transfer. Pur și simplu pierdeam un jucător valoros și de perspectivă, printr-o simplă neautorizată.

– Nu este prima dată când omul spaniolilor dă dovadă de lipsă de profesionalism și de rea voință în gestionarea clubului.

DDB ÎL ÎNTOARCE PE BANI! ȘERDEAN ÎL CEDASE GRATIS, DEȘI NU ARE DREPT DE SEMNĂTURĂ! Cu așa ceva avem de-a face în… Publicată de Peluza Catalin Hildan-Dinamo pe Duminică, 3 ianuarie 2021

Transferul urma să aibă loc începând cu data de 28 decembrie 2020. În acordul de transfer este specifiat faptul că jucătorul este cedat GRATIS pe o perioadă NEDETERMINATĂ, urmând ca Dinamo să obțină 20% dintr-un eventual transfer viitor.

Dorin Pavel Șerdean a avut un rol esențial în aducerea lui Pablo Cortacero la Dinamo. Drept răsplată, spaniolul l-a numit pe Șerdean în funcția de Președinte Executiv al Clubului, chiar dacă acesta nu are nici pregătirea, nici priceperea pentru a ocupa această poziție.

Pe lângă faptul că suporterii sunt singurii care aduc bani la echipă și țin clubul în viață, mai trebuie să și reparăm ce încearcă să strice și să distrugă săpașii!

Le cerem și pe această cale domnilor Șerdean și Cortacero să lase clubul Dinamo și să înceteze orice demers care împinge Dinamo către dezastru!”, este comunicatul postat de DDB pe pagina de Facebook.

Relațiile dintre suporterii lui Dinamo și Dorin Șerdean au fost mai mereu încordate, existând chiar și unele episoade mai tensionate: la finalul lui noiembrie, fanii „câinilor” au intrat peste Șerdean în camera de hotel în care locuiește, iar la meciul cu CFR Cluj din decembrie i-au interzis accesul la tribuna oficială.