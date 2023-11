Scandal la Ploiești! Ce a pățit Vivi Răchită cu fanii Petrolului după meciul cu FCSB: “Au scris peste tot!”

Vivi Răchită recunoaște că a intrat în colimatorul facțiunilor dure din peluza Petrolului în momentul în care a acceptat să fie prezent la un dineu al CSA Steaua și a fost pozat cu tricoul Stelei. De altfel, suporterii ploieșteni oricum nu agreau trecutul stelist al lui Răchită, însă acel eveniment pare că a stricat definitiv relațiile între cele două părți.

Scandal la Ploiești! Ce a pățit Vivi Răchită cu fanii Petrolului după meciul cu FCSB

Acum, după Petrolul – FCSB, Vivi Răchită a primit o replică din partea suporterilor prahoveni, pentru o serie de comentarii făcute de managerul Petrolului, în direct la Fanatik SuperLiga. Ce s-a întâmplat mai exact? În repriza secundă a partidei Petrolul – FCSB, jandarmii au intervenit în peluză pentru că ultrașii au vrut să ardă un fular al FCSB.

A ieșit o bătaie, iar suporterii s-au folosit de bețele de la steaguri și au aruncat cu scaune înspre forțele de ordine. Vivi Răchită a subliniat acest aspect și i-a certat pe fani pentru că au provocat daune. În replică, fanii au vopsit pereții stadionului cu mesaje obscene împotriva lui Vivi Răchită.

”Să spun ce am pățit eu după meciul Petrolul – FCSB. Am discutat aici, după bătaia din peluza Ilie Oană. Meciul Petrolul – FCSB. Când am ajuns luni la birou, pe pereții stadionului, UE Vivi, UE aia. Bineînțeles oamenii de la stadion au dat cu vopsea. Au scris inclusiv pe o casă de peste drum de stadion. Pentru că mi-am permis să spun că nu e normal să rupă scaunele, că e casa lor”, s-a plâns Răchită.

În direct la Fanatik SuperLiga, fostul antrenor și actualmente oficial al Petrolului a dezvăluit ce-i supără, de fapt, pe ultrași. ”Da, ei nu acceptă ca cineva să le spună normalitatea, de ce ați rupt scaunele? Sunt scaunele de la stadionul vostru. Nu mai există modelul ăla de scaun, cu spătar, trebuie să punem fără spătar. Pentru lucrul ăsta mi-au scris.

Băi, dar autoritățile, sunt camere de luat vederi. Dacă autoritățile nu se autosesizează o să fac eu plângere penală, pentru vandalism, pentru injurii”, a explicat Răchită. În discuție a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga. Ivanovici e de părere că presa are datoria să ”amendeze” orice astfel de gest.

Horia Ivanovici, despre pericolul mesajelor violente pe stadion

”De ce-s periculoase și trebuie să amendăm toate accese verbale, cum s-a întâmplat aseară la familia Mititelu suge BEEP. Violența verbală e doar anticamera violenței fizice. Se ajunge imediat de la violență verbală la violență fizică. Dacă doar vedem și zicem cum zic ei, că nu înțelegem noi suporterii, ultrașii…nici nu vreau să o înțeleg.

Dacă gesturile astea nu le disecăm, nu e treaba noastră să cerem pedepse, dar dacă nu le amendăm dur, cu o duritate la fel de mare ca aceste mesaje. Violența verbală e anticamera violenței fizice. E doar un pas până pe stradă cineva atacă familia Mititelu sau Rotaru. E doar un pas Vivi, până vine unul pe tine și vrea să-și dea un pumn pe stradă”, a răbufnit Horia Ivanovici.

În încheiere, Vivi Răchită a mărturisit că fanii Petrolului l-au declarat persona non grata pentru că a participat la o festivitate a CSA Steaua și a îmbrăcat tricoul Stelei. Mai mult, nu e decis dacă să depună plângere împotriva fanilor, mai ales că lumea în general se teme de ultrași și de reacția pe care o pot avea atunci când sunt deranjați.

