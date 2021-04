Scandal la Puterea Dragostei. Andreea Pirui o face praf pe Alexandra: ”M-am enervat foarte mult”

Andreea Pirui a ieșit la rampă și a făcut-o praf pe Alexandra de la Puterea Dragostei. Scandalul dintre cele două blondine a început la scurt timp după ce Mădălina a ales să părăsească casa din Turcia, unde se desfășoară emisiunea matrimonială.

Fosta participantă de la Kanal D s-a enervat foarte mult și din cauza faptului că actuala concurentă pare să îi copieze stilul, ba chiar i-a scris despre acest lucru. Tânăra care a luat parte la sezonul doi al reality show-ului este de părere că Alexandra este plină de răutate.

Mai mult decât atât, Andreea Pirui este de părere că blondina are un comportament foarte urât față de ceilalți atunci când simte că este mințită, precizând totodată că Alexandra de la Puterea Dragostei exagerează cu foarte multe lucruri.

Andreea Pirui, la cuțite cu Alexandra de la Puterea Dragostei. Ce i-a reproșat

Andreea Pirui mai spune că Alexandra de la Puterea Dragostei nu este corectă din mai multe puncte de vedere, ba chiar face unele lucruri false. Blondina se ceartă cu toată lumea din casă, fără să țină cont de absolut nimic sau să se controleze.

„M-am enervat foarte mult când a ieșit Mădălina din casă. A ieșit cumva din cauza Alexandrei și i-am scris Alexandrei. I-am scris «dacă eram eu în casă, nu îndrăzneai să faci în viața ta așa ceva.

Ai avut oamenii perfecți pe care să îi joci și să faci ce vrei tu, dar nu există să sari tu la toată lumea. Tu vrei să mă copiezi pe mine, dar nu îți iese». Eu nu aveam o asemenea răutate.

Mă enervam dacă greșea cineva, dacă simțeam că mă minte, dar ce face ea mi se pare exagerat. Ea mi-a răspuns foarte ok, nu mi-a vorbit urât. I-am spus pur și simplu să își vadă de treaba ei, să nu mă mai copieze.

A spus că nu mă copiază, dar nici nu are cum. Numai când mă gândesc mă enervez. Nu are cum să mă copieze, nici nu e de același nivel. Nu mi se pare că e corectă din anumite puncte de vedere, face chestii fake. Dacă unul era mai slab și altul sărea pe el, eu îi luam apărarea.

Când a plecat Mădălina și am văzut ce a făcut cu ea, am plâns. Am văzut ce a făcut și de nervi și de ciudă i-am scris. Ea s-a certat cu toată lumea, a sărit la toate. Să se controleze un pic”, a declarat Andreea Pirui în emisiunea „Totul despre Puterea Dragostei”, notează wowbiz.ro.

