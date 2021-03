Comportamentul lui Jador de la „Survivor România” i-a enervat pe fani, care au luat foc după ultimele faze ale manelistului, iar acum îl vor plecat din competiție. Cântărețul a fost acuzat și de colegii lui din echipa Faimoșilor pentru atitudinea lui.

Faimosul nu a intrat pe traseu de câteva săptămâni din cauza accidentării la picior, dar stă pe bancă în timpul probelor și îi critică constant pe adversarii lui din echipa Războinicilor, care s-au săturat de el. Nici colegii lui nu îl mai tolerează și au făcut mai muște comentarii la adresa lui.

Fanii reality show-ului de la Kanal D îl numesc „circar” și „majoretă” pe paginile de Facebook, considerând că a devenit penibil și că atitudinea lui lasă de dorit.

Scandal la Survivor România. Fanii au luat foc după ultimele faze ale lui Jador: „Mergi acasă, circarule”

Atât fanii, cât și colegii lui Jador îl vor acasă din Republica Dominicană. Manelistul i-a enervat pe toți cu atitudinea sa și cu fazele ieșite din comun pe care le-a făcut recent. Din cauza accidentării la picior, Faimosul stă pe bancă și privește meciurile cu tristețe, pentru că medicul nu i-a dat acceptul să revină pe traseu.

Certurile cu cei din echipa Războinicilor, jignirile și glumele proaste ale lui Jador i-au secat de energie mai ales pe colegii lui, care au ajuns pe culmile disperării.

Cu toate acestea, interpretul de muzică de petrecere nu renunță la glumele proaste și la comentariile pe care le face în timpul meciurilor. Fanii s-au săturat de comportamentul său și îi aduc acuzații grave pe fan page-urile de pe rețelele sociale dedicate show-ului de la Kanal D.

„Păcat că nu se mai fce armata că unul ca Jador era campion la spălat șosete!!”, „Enervant și nesimțit!!”, „Sper să plece odată”, „Concurent? Deocamdată e…majoreta Faimoșilor”, „Chiar e penibil, Jador aasă circarule! Deja întrecere orice măsură!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților de pe Facebook.

Faimoșii dau de pământ cu Jador la „Survivor România”

Concurenții din echipa Faimoșilor s-au săturat de atitudinea lui Jador și au recunoscut că nu-l mai vor pe bancă în timpul probelor pentru că le ia din energie. În plus, glumele proaste și conotațiile sexuale sunt extrem de deranjante pentru cei din echipa roșie.

„Îmi doresc din suflet ca Jador să nu mai fie pe banca noastră. Când a venit la primul joc, a venit cu energie bună, dar apoi a devenit o pierdere de energie. E un vampir energetic, ne seacă de energie prin glumele proaste, cum se adresează. Nu-mi mai doresc să vină la niciun joc, mă seacă de energie prezența lui. Nu-mi plac în jurul meu oamenii care vorbesc urât, nu știu să se comporte, care vorbesc doar despre conotații sexuale și nu respectă pe nimeni”, a spus Cosmin Stanciu despre coechipierul său.

„Exagerează mult în ultimul timp și vine la jocuri și ne ia nouă energia. E un copil, nu mi se pare amuzant, ci e penibil, sunt imun la ce face, nu-l mai bag în seamă”, l-a caracterizat Culiță Sterp pe Jador, cu care era bun prieten înainte de a intra în competiție.

„E un bufon de clasa a 5-a. Nu e grav ce zice, ce face, dar totul are o limită. Poți să faci ce vrei tu dacă le faci în perimetrul tău și nu deranjezi alți oameni. Poți să fii Jador sută la sută și cât de needucat și mitocan vrei, dar nu cu mine”, l-a descris Zanni pe Jador.

Elena Marin a recunoscut că manelistul este enervant, însă nu vrea să-l pună la zid pentru că este unul dintre puținii săi aliați: „Greșește cu siguranță, e un copilaș mic și răsfățat de cinci ani, glumele le duce la exagerare, ar trebui să se mai tempereze, dar ăsta e Jador. Eu am văzut latura umană a lui, nu am vrut să arunc cu noroi în el, pentru că nu am pe nimeni în afară de Moroșanu și simt că îl pot avea ca aliat”, a declarat dansatoarea.