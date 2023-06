Scandal total la Lidl. De ce salariul unui angajat din Franța este cel puțin dublu față de al unuia din România

Lidl, liderul pieței de retail din România, și-a publicat salariile pe care le oferă pentru diverse posturi în Franța. Lidl, care este urmat în topul retailerilor de pe piața românească de Kaufand, Carrefour și Metro, a avut anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 19 miliarde de lei.

Lidl: 48.790 euro pe an, un director de magazin

Lidl își plătește salariații din Franța în mod semnificativ mai avantajos decât pe cei din România. Astfel, un casier-șef primește 1.697 de euro (brut) pe lună și, după doi ani vechime, poate ajunge la o leafă de 1.752 de euro pe lună.

Un director de magazin are un salariu de 48.790 de euro pe an. Un responsabil de achiziții primește 30.337 de euro pe an. Un responsabil de magazin are un salariu de 41.296 de euro pe an.

Un adjunct de magazin are un salariu de 28.131 de euro pe an. Postul de traffic manager este retribuit cu 3.216 de euro pe lună. Un responsabil de vânzări primeste 35.275 de euro pe an. Postul de analist comercial este plătit cu 1.795 de euro pe lună.

Salariul mediu de 21.731 euro pe an

Salariul mediu pentru locurile de muncă de la Lidl în Franța este de 21. 731 euro pe an sau 11,94 euro pe oră. Posturile pentru începători încep de la aproximativ 21.420 de euro pe an, în timp ce cei mai experimentați lucrători câștigă până la 44.966 de euro pe an.

La angajare, un lucrător comercial are un salariu de 1.400 de euro pe lună. După un an, salariul crește la 1.480 de euro. După doi ani de la angajare, salariu este de 1.530 de euro pe lună. Lidl oferă și al 13-lea salariu.

1.720 de euro pe lună este salariul unui lucrător în logistică la angajare. Lidl oferă, în cadrul magazinelor sale centrale, un salariu de 1.800 de euro brut pe lună și 1.900 de euro dupășase luni.

„Comerțul este activitatea noastră principală, și are multe fațete: acoperă întreaga experiență a clienților din supermarketurile noastre, dar și tot ceea ce se întâmplă în amonte. Începând cu marketingul și dezvoltarea vânzărilor. Primii ambasadori ai mărcii noastre sunt angajații din supermarketurile noastre, în contact direct cu clienții noștri. Satisfacția clienților este mult mai mult decât un simplu element de limbaj. Este o prioritate. De la rafturi bine aprovizionate până la case de marcat ușor de utilizat și eficiente”, afirmă retailerul.

„Știm că optimizarea supermarketurilor noastre contribuie la performanța noastră comercială. Prin extensie, înseamnă că putem oferi prețuri din ce în ce mai atractive. Fie că este vorba de definirea operațiunilor promoționale sau de optimizarea designului punctelor noastre de vânzare, cu toții dorim să contribuim la succesul supermarketurilor noastre și la satisfacția clienților noștri!”, mai comunică Lidl.

Cele mai bune salarii Lidl, în Marea Britanie

Pe de altă parte, potrivit , Lidl supermarketul care va oferi cele mai bune salarii în Marea Britanie. Retailerul a decis să investească 18 milioane de lire sterline (20 de milioane de euro) în creșteri salariale. Acest lucru este semnificativ, deoarece angajații Lidl au intrat recent în grevă în Belgia pentru a cere condiții de muncă mai bune.

Pandemia și Brexit

Această majorare va face din retailer cel mai bun ofertant din categorie din țară: pentru unii angajați, aceasta înseamnă o creștere salarială de peste 6%. Lidl are 21.000 de angajați în Marea Britanie, cărora discounterul vrea să le ofere o recunoaștere pentru munca depusă în timpul prin creșterea salariilor. În plus, măsura ar trebui să contribuie și la atragerea de noi angajați. Marea Britanie suferă de lipsă de , o consecință a Covid-19 și, mai ales, a Brexit-ului.

Creșteri salariale în România

În cazul angajaților Lidl din România, salariile acestora au crescut semnificativ începând cu 1 martie 2021. În țara noastră, retailerul german are peste 275 de magazine și peste 8.000 de angajați.

Cel mai bine plătit este postul de manager de magazine, care este retribuit cu 5.300 de lei net. Postul de Junior Consultant este plătit cu un salariu lunar de 5.300 de lei. La acest salariu se adaugă tichete de masa (200 lei) și un bonus pe an (600 lei).

Disparități pe zone

Posturile de lucrător comercial/casier sunt plătite cu un salariu lunar de 3.000 de lei. De asemenea, sunt oferite bonusuri. Un asistent manager proiect are un salariu de 3.000 de lei. Un manager asistent din București câștigă 3.600 de lei lunar. Un asistent achiziții, tot din București, este plătit cu 4.100 de lei pe lună.

Un vânzător comercial din Cluj are 2.700 de lei lunar plus un bonus de 1.200 de lei pe an. Postul de casier/lucrător comercial în mahazinele Lidl din Oradea este plătit cu 2.300 de lei și cu un bonus de 1.200 de lei pe an. Se oferă și tichete de masă (300 lei).