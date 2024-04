Scandal uriaș la Manchester United între Garnacho și ten Hag!

Manchester United, , se află într-o nouă controversă unde ten Hag este în centru. De-a lungul timpului, antrenorul olandez a avut controverse cu nume uriașe, care chiar au plecat de pe Old Trafford. Cele mai mari nume au fost Cristiano Ronaldo sau Jadon Sancho.

Care a fost motivul scandalului dintre Erik ten Hag și Alejandro Garnacho

Erik ten Hag nu o duce prea bine la United, care nu a mai câștigat de aproape o lună. , care a și dominat meciul contra trupei olandezului.

Alejandro Garnacho n-a avut o prestație bună și a fost schimbat la pauza partidei, iar olandezul a explicat de ce. Erik ten Hag a spus că Garnacho s-a antrenat doar cu o zi înaintea partidei. Astfel, randamentul său n-ar fi fost unul potrivit pentru 90 de minute pe Vitality Stadium din Bournemouth.

„Am reparat-o pe partea dreaptă (n.r. după schimbarea lui Garnacho) și am preluat mai mult controlul jocului și dacă am fi fost mai calmi și mai liniștiți, am fi putut câștiga.

Garnacho nu a fost în timpul săptămânii la antrenamente. Abia ieri. Ne-am gândit să aducem ceva energie și ceva mai multă calitate, calitate în sensul cooperării și al unității pe partea dreaptă.”, a spus Ten Hag în conferința de presă de după meci.

Reacția lui Garnacho pe rețele de socializare

Erik ten Hag a avut comentarii subtile la conferința de presă cu tentă asupra lui Garnacho, care le-a luat personal. Comentariile olandezului vin după ce Garnacho a pierdut balonul înaintea golului care a deschis scorul, înscris de Dominic Solanke.

„Greșeli individuale… avem jucători care se pot descurcă mai bine cu mingea [..] Pe partea dreaptă, mergi cu adversarul tău. Asta e treaba ta, închide. Este vorba despre colaborare, dar partea principală este disciplină.”, a mai spus ten Hag.

Mark Goldbridge, un cunoscut streamer și fan al lui Manchester United, a postat pe rețeaua X propria opinie despre subiect. Alejandro Garnacho i-a apreciat postările lui Goldbridge, în care îi lua apărarea în fața lui ten Hag.

„Ten Hag îl învinovățește subtil pe Garnacho în conferința de presă de după meci… nu este o treabă bună să arunce sub autobuz un tânăr de 19 ani care chiar a livrat pentru tine în acest sezon. Dar, din nou, este în mod clar speriat să nu-i supere pe cei mai mari.

Goldbridge a adăugat mai târziu: „Garnacho a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri în acest sezon. Prima repriză proastă, dar să-l scot la jumătatea meciului și să-l cataloghezi ca fiind o problema este o glumă. Mulți au făcut-o săptămână de săptămână mult mai rău și sunt încă acolo.”