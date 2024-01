Scandalul dintre Niculina Stoican și Constantin Enceanu a ajuns la final. Ce daune trebuie să plătească artista colegului său de scenă

Anul trecut, lumea muzicală a fost zguduită de un scandal de proporții. Protagoniștii conflictului au fost nimeni alții decât Niculina Stoican și Constantin Enceanu. Colegi în cadrul aceluiași ansamblu folcloric, tensiunile dintre cei doi au început să apară pe fondul nemulțumirilor lui Constantin Enceanu. Ce acuzații i-a adus Niculinei și cum s-a terminat scandalul dintre interpreți.

A fost pronunțată sentința în scandalul dintre Constantin Enceanu și Niculina Stoican

Anul trecut, de breaslă. Artistul i-a adus acuzații grave Niculinei Stoican și nu s-a lăsat până nu au ajuns în fața instanței de judecată.

Cunoscutul interpret s-a declarat total nemulțumit de atitudinea pe care a avut-o Niculina Stoican față de el. Artista a ocupat . Potrivit lui Constantin Enceanu, de când colega sa a fost pusă în funcție, lucrurile au început să meargă rău pentru el.

Interpretul a adus acuzații grave inclusiv la adresa instituției muzicale în cadrul căreia activează. Acesta a spus că de ani buni nu a mai fost promovat în funcție, lucru care l-a nemulțumit foarte mult, având în vedere că este unul dintre veterani.

Pentru cei doi artișți, nu a existat cale de mijloc. Pentru că nu au ajuns la un consens, Constantin Enceanu și Niculina Stoican, cea care reprezenta Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” și-au dat întâlnire în sala de judecată.

Salariul lui Constantin Enceanu a crescut de la 1 noiembrie anul trecut

Încă de când a auzit intențiile colegului său de breaslă, Niculina Stoican l-a avertizat. Artista i-a spus lui Enceanu că s-ar putea să regrete ceea ce a făcut și că ar putea să ajungă chiar să fie dat afară din ansamblu. Însă, lucrurile au luat o altă întorsătură.

Acum, la început de an, a venit vremea ca Tribunalul București să pronunțe o sentință în cazul doi. Tribunalul a decis în favoarea lui Constantin Enceanu, ceea ce înseamnă că interpretul are de recuperat o sumă de bani destul de mare, reprezentând cheltuielile de judecată.

Cu o asemenea sentință în favoare sa, nu este de mirare că faimosul interpret de muzică populară este în culmea fericirii. Dincolo de partea materială care s-a reglat după acest proces, Constantin Enceanu a recunoscut că a făcut totul din orgoliu.

”Mi s-a mărit salariul, cum am cerut, de la 1 noiembrie. Înainte de a se finaliza procesul, au avut loc examenele de grad și am promovat. Vorbim de examenele de grad profesional. Eu i-am dat în judecată pentru că am fost evaluat cu ”bine”. Nu mă dezavantaja cu nimic, nu mă avantaja cu nimic. Dar am făcut-o din orgoliu, pentru orgoliul meu.”, a spus Constantin Enceanu.

Artistul nu a vrut să accepte că Niculina Stoican și dirijorul ansamblului i-au dat calificativul ”bine”, în condițiile în care, din partea comisiei de evaluare a primit ”foarte bine”. Acum, că instituția muzicală a rămas fără manager, Enceanu se declară mult mai liniștit.