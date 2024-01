Niculina Stoican și-a dezvăluit drama secretă: „După cinci ani m-a recunoscut”

Niculina Stoican este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară de la noi, însă viața ei nu a fost lipsită de griji și probleme. Drama ascunsă pe care a trăit-o încă din copilărie. Cântăreața a fost părăsită chiar la naștere de părintele ei. Iată declarațiile sfâșietoare!

Niculina Stoican a trăit clipe de groază în copilărie

Invitată în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu, Niculina Stoican a oferit detalii despre copilăria ei. Solista a vorbit deschis despre tatăl său biologic. Deși apare tot timpul cu zâmbetul pe buze, interpreta de muzică populară ascunde o poveste tristă de viață.

, bărbatul nedorind să o cunoască până la vârsta de 5 ani. Mama ei, Angelina Stoican, a decis să-l acționeze în instanță. Angelina nu a fost niciodată căsătorită cu acesta, dar a dorit ca fiica ei să fie recunoscută de tată. După ce s-a despărțit de tatăl biologic al Niculinei, aceasta s-a recăsătorit.

„Mama mea nu a fost căsătorită niciodată cu tatăl meu biologic. Tatăl meu biologic nu m-a recunoscut niciodată decât după ce mama a făcut demersurile și a mers la tribunal, iar după cinci ani de judecată m-a cunoscut. Dar eu nu am simțit lipsa lui niciodată. Mama s-a recăsătorit, eu am trăit alături de sora mea, o familie frumoasă, liniștită. O iubire cât cuprinde. Crescută cu bunicii, cu verișorii mei.”,

Nu i-a dus dorul tatălui său biologic

, dar tatăl ei vitreg i-a oferit o copilărie fericită, fără să sufere din lipsă de iubire și armonie în familie. În plus, mama sa, Angelica, nu a făcut-o să simtă niciodată lipsa celuilalt părinte.

„Toată viața mea am fost iubită. Eu nu am dus niciodată lipsă de iubire. De la bunici până la verișorii mei până la mătuși, unchi. Iubirea adevărată, cea care generează viața în universul acesta, este cea care e lângă tine, care te crește, care te formează, care te și apostrofează când greșești.

Care te ajută, nu iubirea aceea în care tu ești cea mai frumoasă, minunată, mai ales atunci când greșești și ei spun că ești minunată, nu. Iubirea asta te crește, te echilibrează să pleci ca om în viața ta.”, a mai completat interpreta.

Solista, înșelată de soț

În urmă cu ceva timp, Niculina Stoican povestea și o întâmplare inedită din trecutul ei, când cântăreața de muzică populară a fost înșelată de soțul ei, Vasile Stănescu. Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 20 ani.

„N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu.

Am primit telefoane: Știi, soțul tău mă iubește’. I-am spus: Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește, când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu”, a spus Niculina Stoican, la Antena Stars.