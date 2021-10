Scenariile nerealiste ale partidelor pentru criza politică. PSD și AUR, singurele cu o propunere comună. UDMR critică de pe margine

Klaus Iohannis a amânat consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou guvern, cu speranța că acestea vor avea timp suficient să identifice „abordări mature” pentru soluționarea crizei politice.

Însă pare puțin probabil în momentul de față ca răgazul oferit să aducă soluțiile-miracol la care speră președintele, mai ales că declarația sa de marți seara a produs iritare la USR-PLUS, partid care are deja reproșuri să-i aducă președintelui. Situația de acum este și mai complicată decât cea dinainte de moțiune, întrucât liberalii nu mai vor să stea la aceeași masă cu partidul lui Cioloș.

În momentul de față, singurele partide care au o poziție similară legată de viitorul guvern sunt PSD și AUR, însă chiar și în cazul lor, soluția propusă are mai multe necunoscute. Singurii care se țin deoparte de încăierarea generală sunt cei de la UDMR, însă Uniunea nu are forța politică pentru a genera o soluție care să fie acceptabilă pentru restul combatanților.

PNL vrea să păstreze puterea, dar nu știe cum

Liberalii își doresc în continuare guvernarea, dar nu au soluții pentru a-și instala un nou guvern. Mai mult, odată cu moțiunea au eliminat singuri una dintre variante. Înainte de moțiune, pentru a-i determina pe cei de la USR să nu voteze în favoarea acesteia, au anunțat că, în caz contrar, nu vor mai negocia cu Uniunea după căderea Guvernului. Pe lângă amenințare, la reprezentanții PNL au aruncat un potop de insulte la adresa foștilor aliați, în frunte cu premierul Florin Cîțu. „Trebuia să-i fi demis mai din timp pe toți. Am tolerat această echipă de incompetenți mai mult decât era cazul”, a spus Cîțu în plenul Parlamentului.

Chiar dacă Florin Cîțu s-ar îndura să stea din nou de vorbă cu „echipa de incompetenți”, problema este că aceștia nu vor ca acesta să rămână în fruntea Guvernului. Condiția este inacceptabilă pentru liberali care nu vor să renunțe la Cîțu. „PNL are o decizie foarte clară: Biroul Executiv propune Biroului Naţional ca preşedintele PNL, Florin Cîţu, să fie propunerea noastră de prim-ministru şi nu avem alte variante pe care unii le lansează. Suntem determinaţi să mergem cu această propunere la Cotroceni”, a spus ministrul de Interne Lucian Bode, într-o emisiune la Antena 3.

Vestea proastă pentru liberali este că PSD le-a închis ușa în nas încă dinainte să se pune problema unei colaborări între social-democrați și PNL, fie printr-o alianță la guvernare, fie prin susținerea în Parlament a unui guvern minoritar. „Noi nu negociem cu PNL. Nu neapărat că nu ne-am dori, dar este exclus în acest moment să mai negociem cu PNL în ceea ce priveşte o susţinere de guvern minoritar. Este o asemenea bucurie în rândul românilor că a plecat acest Guvern, încât oricâte socoteli politice ai face, nu poţi să vii cu ei”, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Ca și cum asta nu ar fi suficient, Cîțu se confruntă și cu de a taberei abia învinse la congres, 41 de parlamentari PNL semnând o scrisoare deschisă în care își exprimăr susținerea pentru ca Ludovic Orban să negocieze refacerea coaliției cu USR și să conducă viitorul guvern. Tabăra Orban nu explică însă cum ar putea fi liniște în PNL cu Orban premier și Cîțu șef al PNL, în condițiile în care partidul a ajuns în pragul scindării cu Orban președinte al partidului și Cîțu prim-ministru.

USR se cere acum la guvernare

Nici din tabăra USR soluția propusă nu pare fezabilă. Au devenit dispuși să discute cu Cîțu abia după ce l-au demis pe acesta, iar acesta i-a făcut „o echipă de incompetenți”. „Evident opţiunea de premier aparţine PNL. Dacă se vine cu un alt premier, vom discuta de guvernare. Discutăm cu domnia sa (Florin Cîţu – n.r.) dacă va fi cazul şi dacă într-adevăr PNL va propune un alt premier. Florin Cîţu s-a confirmat azi că nu are abilitatea şi competenţa de a fi premier”, a spus fostul vicepremier Dan Barna. Dacă liberalii nu renunță la Cîțu, USR nu are altă variantă pentru că a exclus continuarea colaborării cu PSD și AUR după ce moțiunea a trecut.

De pe margine, Kelemen Hunor a sintetizat impasul în care se găsesc PNL și USR în ce privește refacerea alianței dintre ele. „După discursurile de astăzi, după tot ce s-a întâmplat în aceste zile, e greu de crezut că se poate. Deci poţi să dai jos pe primul ministru, care este şi preşedintele PNL-ului, dar în a doua clipă cu el trebuie să stai la masă, să discuţi. Şi asta înseamnă că ori nu vrei să te întorci la guvernare, ori nu ţii cont de o grămadă de chestii umane, nu de altceva”, a spus liderul UDMR.

„Soluția” PSD: criza acum, rezolvarea la primăvară

Soluția propusă de PSD pare, la prima vedere, ceva mai clară: instalarea unui guvern de specialiști care să treacă România prin iarnă și prin criza de sănătate provocată de valul 4 al pandemiei, urmată de convocarea alegerile anticipate cel mai târziu în luna martie. Soluția propusă are avantajul că nu ar avea nevoie de constituirea unei alianțe politice la guvernare, ci doar de un acord între toate partidele parlamentare, fără să fie lăsat cineva pe dinafară. Un alt atu este că există deja un partid, AUR, care agrează soluția guvernului de specialiști.

Numai că Marcel Ciolacu nu a dat detalii legate de modul în care ar urma să fie selectați specialiștii din viitorul guvern, mai ales că România are o tradiție în ce privește împărțirea între „specialiștii noștri” și „specialiștii lor”. Plus că procedura pentru anticipate ar avea nevoie de o majoritate clară în Parlament și, mai ales, de susținerea președintelui Klaus Iohannis. De asemenea, tocmai singurul șef al unui guvern de tehnocrați din istoria recentă a României, Dacian Cioloș, s-a pronunțat împotrivă. „Un guvern de tehnocraţi deocamdată nu e pe radarul nostru, eu am condus un guvern de tehnocraţi, cu o situaţie în Parlament pe care o cunoaşteţi şi ştiţi şi câte limitări şi ştiu şi îmi amintesc foarte bine câte limitări am avut în decizii de reforme care trebuiau luate. Din punctul meu de vedere, un guvern de tehnocraţi nu e soluţia de care are România nevoie acum, asta ar însemna eşecul politicienilor din Parlament”, a spus Cioloș.

UDMR, în postura de partid-comentator

De asemenea, AUR s-a pronunța doar pentru guvernul tehnocrat, nu și pentru alegeri anticipate. „Noi avem o propunere de guvern de specialişti, noi avem o propunere pe care o vom negocia şi cu celelalte partide şi sperăm ca să nu se mai cramponeze Klaus Iohannis de domnul Florin Cîţu”, a spus copreședintele AUR, George Simion.

Din nou, tot Kelemen Hunor a prezentat principala vulnerabilitate a planului PSD, anume că social-democrații nu au venit cu la cel pe care tocmai l-au demis. „Dai jos Guvernul, ăsta este jocul democratic, şi vii cu o propunere de prim-ministru, o coaliţie PSD-USR PLUS-AUR. Dar ei nu cred că se gândesc la această variantă fiindcă, dacă s-ar fi gândit, ei ar fi anunţat deja o astfel de alianţă şi o astfel de majoritate. Pentru ei era mai important să fie dat jos Guvernul decât să se uite ce se va întâmpla mâine, poimâine”, a observat președintele UDMR.