Exclusiv. Ludovic Orban, după ce liberalii din gruparea Cîțu au pierdut guvernarea: ”Sunt un pericol pentru democrație și pentru români”

După ce a fost demis cu 281 de voturi pentru (din necesarul de 234), Ludovic Orban a devenit unul dintre numele propuse de 41 de parlamentari liberali pentru a deveni premier.

Ludovic Orban ar accepta să fie premier

În exclusivitate pentru FANATIK, Ludovic Orban a recunoscut că ar accepta să fie, din nou, premier al României, în ciuda faptului că a pierdut șefia principalului partid din fosta coaliție de guvernare.

”Eu susțin varianta de refacere a coaliției. Sigur că, dacă mi se va cere lucrul ăsta (să fie, din nou, prim-ministru, n. red.), voi accepta, sunt un om care nu a fugit niciodată de răspundere cu atât mai mult cu cât am experiența guvernării României în cea mai grea perioadă criză de după cel de-al Doilea Război Mondial. Le mulțumesc, oricum, colegilor mei care s-au gândit la această soluție”, a spus, pentru FANATIK, Ludovic Orban.

Mai mult decât atât, în ciuda faptului că, acum, între PNL și USR sunt relații foarte tensionate, tabăra care îl susține pe Florin Cîțu atacându-i regulat pe liderii USR și foștii miniștri din guvernul de coaliție, Ludovic Orban este convins că poate aplana conflictele existente.

”Eu, personal, nu am avut niciun conflict cu USR sau cu partenerii de guvernare. Dimpotrivă, am avut o relație cât se poate de corectă cu ei. Am negociat cu ei și programul de guvernare, de aceea sunt convins că ceea ce a făcut Florin Cîțu de la 1 septembrie nu afectează relația mea cu ei și posibilitatea de a reface coaliția pentru a da un guvern care să funcționeze”, a precizat liderul PNL.

Orban îl face praf pe Florin Cîțu

Fără să își ascundă vreo secundă dezamăgirea față de situația în care se află, acum, PNL, Ludovic Orban susține că liberalii au ajuns departe de a fi ceea ce ar trebui să fie. Ba chiar, fără să încercă să fie diplomat, Orban a explicat pentru FANATIK că actuala conducere a liberalilor va distruge partidul.

”Conducerea PNL nu are nicio legătură cu ceea ce înseamnă PNL. Mai degrabă este un pericol pentru democrație și pentru români, este departe de ceea ce înseamnă liberalism”, a adăugat Orban.

E adevărat, recunoaște el, în cazul în care ar fi propus ca premier, va fi nevoit să colaboreze și cu cei din PNL care, de-a lungul campaniei electorale interne, l-au tot atacat, loviturile sub centură primite de la politicieni precum Raluca Turcan, Alina Gorghiu sau Rareș Bogdan fiind de notorietate.

”Ranchiunile personale nu mă afectează, indiferent de atacurile la care am fost supus. Aș colabora cu cei din conducerea PNL pentru a realiza obiectivele guvernării”, a completat Ludovic Orban.

Ludovic Orban vs Klaus Iohhanis: colaborare, nu parteneriat

Mai mult, a dezvăluit Ludovic Orban pentru FANATIK, în ciuda faptului că după Congresul PNL a spus că nu va mai exista niciun parteneriat cu președintele Klaus Iohannis, colaborarea nu este exclusă.

”Colaborarea cu Klaus Iohannis ar fi una normală. Trebuie să punem interesul național deasupra altor lucruri. Nu, dacă mi-ar propune să fiu prim-ministru, nu aș pune niciun fel de condiții, nu cred că se pune însă problema să discutăm despre condiții sau alte asemenea lucruri. România trebuie guvernată și trebuie guvernată bine. Iar asta cât mai repede. Lucrurile pot fi îndreptate, dar trebuie să o facă cineva”, a mai spus, pentru FANATIK, Ludovic Orban.

Ludovic Orban, dispus să colaboreze cu foștii miniștri USR

De altfel, în cazul în care ar fi refăcută coaliția de guvernare, Ludovic Orban recunoaște că nu ar avea probleme să colaboreze cu miniștrii USR care au făcut parte din

„Incompetență la sănătate? PSD zice că da, eu zic că da, românii zic că da. USR spune că am avut la Sănătate un ministru incompetent. Am fost prea indulgent cu incompetența acestor miniștri. Trebuia să-i fi demis mai din timp pe toți. Am tolerat această echipă de incompetenți mai mult decât era cazul”, spunea Florin Cîțu la dezbaterea moțiunii de cenzură.

Ludovic Orban însă are altă părere și nu ar fi deranjat dacă ar avea în guvern nume precum Stelian Ion, adică chiar ministrul justiției demis de Florin Cîțu și de la care a pornit criza politică după ce USR a refuzat să mai colaboreze cu premierul.

”Conform protocolului din coaliție, fiecare partid își numește miniștri în funcție de ceea ce își doresc. Nu aș avea nicio problemă să colaborez cu oricare dintre ei cu condiția să nu aibă probleme legale. Programul de guvernare îl cunosc, l-am discutat cu partenerii din coaliție și poate fi dus la îndeplinire cu mici ajustări”, a mai spus, pentru FANATIK, Ludovic Orban.

Ludovic Orban, propus premier de 41 de parlamentari liberali

O parte importantă din parlamentarii PNL, 41 din totalul de 134, au cerut, imediat după ce Guvernul Cîțu a stabilit un adevărat record în ceea ce privește moțiunile de cenzură și a strâns cele mai multe voturi pentru demitere, să fie numit premier Ludovic Orban.

”Considerăm că cea mai potrivită persoană, capabilă să negocieze refacerea coaliției de guvernare și să conducă Guvernul în calitate de prim-ministru este Ludovic Orban. El are calitățile necesare pentru a fi desemnat ca prim-ministru, susținut de Partidul Național Liberal, pentru a îndeplini această responsabilitate cu eficiență, coerență și echilibru imediat ce va primi votul de încredere al Parlamentului”, se arată în scrisoarea celor 41 de parlamentari liberali care i-au rămas alături fostului președinte al PNL.

De altfel, imediat după moțiunea de cenzură, Ludovic Orban, din postura de președinte al Camerei Deputaților și de fost lider al PNL, a făcut o radiografie a situației prin care trece Guvernul Cîțu.

”Florin Cîțu azi a rămas repetent la examentul parlamentar al moțiunii de cenzură. România este în plină criză pandemică, are nevoie de un guvern stabil care să se bazeze pe o majoritate parlamentară și care să aibă capacitatea să ofere soluții pentru problemele românilor. Odată încheiată această aventură a unor oameni care nu înțeleg nimic din politică și interesul public. Este necesară începerea negocierilor pentru o majoritate parlamentară stabilă. Soluția pe care am susținut-o încă de la 1 septembrie când s-a desfășurat criza, este una simplă aflată la îndemâna PNL, USR, UDMR și a grupului minorităților naționale”, a declarat Ludovic Orban după anunțarea rezultatului moțiunii.