Scene dramatice la Ferma. George Burcea a părăsit competiția. Motivul este unul dureros

Ediția de seara trecută a emisiunii “Ferma: Orășeni vs. Săteni” i-a lăsat pe telespectatori cu gura căscată. George Burcea a plecat din reality show.

Decizia a fost luată chiar de către fostul soț al Andreei Bălan, relatează wowbiz.ro. Actorul a trecut prin momente grele în timpul emisiunii și a fost dus la spital.

De asemenea, George Burcea a fost nevoit să decidă dacă va rămâne în continuare în emisiune sau dacă cineva îl va înlocui.

George Burcea a plecat de la Ferma

George Burcea a avut un accident în cadrul competiției și medicii i-au spus că trebuie să evite să facă efort fizic o perioadă.

Viviana Sposub a venit să-l înlocuiască, însă a pierdut un duel cu Ana Maria Ababei. Cele două concurente s-au duelat pentru obținerea titlului de “Fermier șef”.

Aflat pe patul de spital, fostul partener al Andreei Bălan nu a știut despre lupta pierdută de iubita sa. Ulterior, Mihaela Rădulescu i-a arătat un clip video din cadrul emisiunii.

După ce a pierdut duelul, Viviana Sposub i-a transmis iubitului ei un mesaj emoționant chiar în fața camerelor de filmat. Pentru prima dată de când au fost surprinși împreună, aceasta și-a declarat iubirea în mod public.

Cei doi îndrăgostiți s-au reîntâlnit pentru a decide care dintre ei va rămâne în competiție. Deși era unul dintre favoriții pentru marele premiu, George Burcea a decis să-i cedeze locul iubitei lui.

La recomandările medicilor, George oricum nu ar mai fi putut participa la reality show. În plus, vrea să-și reia proiectele în care este implicat și să petreacă timp cu fetele lui.

“Cu toată dragostea, îi cedez locul Vivianei. Eu sunt încă tânăr, am doi copii de care trebuie să am grijă, am proiectele de film și de teatru. Știu că dacă mai rămân aici, în câteva zile voi cere să ies afară sau la duel. Și atunci ar fi aiurea ca celălalt să plece degeaba”, a declarat actorul.

George Burcea și Viviana Sposub, depistați cu noul coronavirus

Recent, George Burcea și Viviana Sposub au fost infectați cu SARS-CoV-2 și s-au izolat împreună. Actorul a declarat că se simte bine și că i-a sunat pe toți cei cu care a intrat în contact.

Nici Viviana nu a prezentat simptome severe, însă au avut grijă să rămână în casă și să-și țină fanii la curent legat de starea lor.

“Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului.

Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viață, cât se poate de rapid”, a declarat actorul la momentul respectiv.

George Burcea și Viviana Sposub s-au cunoscut în platoul emisiunii “Ferma: Orășeni vs. Săteni” și s-au apropiat din ce în ce mai mult în fiecare episod. Până la urmă, concurenții și-au recunoscut povestea de iubire și acum sunt fericiți unul lângă celălalt.