Scheletele din dulapul lui Umbrărescu. Un preot schilodit pe viață cere 3.000.000 de lei de la firmele regelui asfaltului

În august 2011, preotul paroh din comuna băcăuană Găiceana a căzut cu mașina doi metri în gol, pe DJ 252, într-o groapă din carosabil, în timp ce se îndrepta spre Bacău. Bărbatul conducea un automobil marca Matiz, care a intrat cu totul în asfalt, într-un crater cu dimensiuni impresionante: 3 metri lățime, 5,5 metri lungime și 2 metri adâncime. Bărbatul spune că, în ziua precedentă, groapa nu exista, iar în noaptea accidentului aceasta nu era semnalizată, cu toate că pe drum se executau lucrări de reabilitare. Câteva zile mai târziu, pe aceeași porțiune de drum, un tânăr care conducea un scuter și-a pierdut viața.

Conform documentelor, drumul urma să fie reabilitat de două firme controlate de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, iar contractul încredințat de Consiliul Județean Bacău era pe bani europeni.

ADVERTISEMENT

Preotul a suferit 15 fracturi și a stat 6 luni la pat

În urma accidentului, preotul a rămas cu sechele grave, fiind nevoit să se pensioneze pe caz de invaliditate. El susține că a suferit numeroase internări, că a fost imobilizat la pat timp de 6 luni, pentru 15 fracturi suferite, și a fost dependent de soția sa pentru hrană și îngrijiri zilnice.

Bărbatul a trecut printr-o perioadă de recuperare complicată, cu investigații medicale dureroase și periculoase, însă a rămas cu urmări ireversibile ale accidentului: un handicap permanent de 20% și pareză la un picior. În 2015, când s-a întors la lucru, el a găsit parohia ocupată, așa că a fost nevoit să se transfere la o altă biserică, unde a fost al doilea preot.

ADVERTISEMENT

După ce și-a mai revenit fizic, preotul a încercat să-și caute dreptatea la autorități și să pentru suferințele trăite. Atunci a aflat că procurorii deschiseseră un dosar penal, însă nu pe numele administratorului drumului (Consiliul Județean Bacău) sau a firmelor care contractaseră lucrări de modernizare a drumului (Tehnostrade și UMB Spedition), ci chiar pe numele lui. UMB Spedition este firma ai cărei angajați

Dorinel Umbrărescu a câștigat licitația dar a predat lucrarea unei alte societăți

„Eu, cât am fost cu frica pierderii piciorului, nu am putut să mă ocup de hârtii. După accident dosarul penal mi s-a făcut mie. Eu am căzut într-o groapă nesemnalizată din mijlocul drumului și ei au deschis dosar penal pe numele meu, pentru vătămare corporală din culpă.

ADVERTISEMENT

S-a dat neînceperea urmăririi penale în noiembrie 2011. Eu m-am dus la Drumuri Județene să-mi spună cine a făcut groapa, ei mi-au spus că groapa este făcută de Tehnostrade – UMB Spedition, a lui Umbrărescu.

Eu am depus plângere la Parchetul Bacău împotriva firmei. Tehnostrade a venit cu un document prin care spune că lucrările au fost date să fie executate de AXA Group prin contract de prestări servicii”, a declarat Valentin Dăscălescu în 2016, pentru .

Firma Axa Group SRL este tot din Bacău, iar la data producerii evenimentului subcontractase lucrarea de la societățile lui Umbrărescu. Doar că Axa Group a fost radiată la scurtă vreme după producerea accidentului, așa că procurorii au scos pur și simplu societatea de sub urmărire penală.

ADVERTISEMENT

Inițial a fost dată o soluție de clasare, după care a fost întocmit, totuși, un rechizitoriu, unde unicul inculpat era un angajat al firmei, care ar fi trebuit să asigure marcajul. Până la urmă, și acesta fost achitat. Preotul a cerut ca și firma lui Umbrărescu să fie introdusă în cauză, însă cererea a fost respinsă pentru că dosarul ajunsese deja în instanță.

Victima solicită despăgubiri de 3.000.000 de lei de la firmele lui Umbrărescu

Abia 2020, preotul a dat în judecată pe cale civilă firmele lui Dorinel Umbrărescu, UMB Spedition și Tehnostrade, susținând că ”obligația de a semnaliza lucrările pe drumurile publice este una legală și aparținea antreprenorului general, nu firmei subcontractante”.

Legea rutieră spune că, pe timpul nopții, indiferent dacă se execută sau nu lucrări, zona de drum afectată care prezintă un risc sporit pentru participanții la trafic trebuie să fie semnalizat cu lumină galbenă în cascadă sau bariere simple și direcționale, cu folie reflectorizantă galben-roșu.

În procesul verbal de cercetare la fața locului nu au fost identificate indicatoare de restricție sau avertizare și nici de semnalizare a gropii. Potrivit datelor din dosar, IPJ Bacău – Serviciul Rutier a comunicat că Tehnostrade (în calitate de lider al asocierii) a solicitat instituirea de restricții de circulație, iar ”normativul tehnic aprobat (semnalizarea) urma să fie utilizat doar pe durata zilei”.

Avocații celor două companii: ”Vina este a reclamantului în totalitate”

În apărare, firmele lui Umbrărescu au susținut că în probatoriul din cauza penală nu s-a reținut în vreun fel vinovăția acestora. În plus, avocații acestora au încercat să dea vina pe șofer, susținând că a circulat cu viteză, pe contrasens, motiv pentru care nu a văzut indicatoarele de ”șantier în lucru”.

”Pârâtele apreciază că reclamantul nu a respectat întocmai regulile de circulație și că se poate invocă culpa reclamantului care nu a adaptat viteza la condițiile de trafic de la momentul accidentului, a fapta circulat pe contrasens. În Raportul de expertiză criminalistică nr. 239/19.12.2013 s-a menționat că accidentul ar fi putut fi evitat dacă reclamantul ar fi circulat cu o viteză de cca 25 km/h. Reclamantul nu putea vedea semnalizarea gropii. atât timp cât marcajul era pentru sensul opus din care acesta circulă.

Pe cale de consecință, deși este în totalitate vina reclamantului pentru că a circulat în mod incorect, pe contrasens, acesta încearcă să obțină daune materiale și morale, conștient fiind că a încălcat legea”, se arată în dosarul de fond, consultat de FANATIK.

În iunie 2021, Judecătoria Bacău a dat dreptate companiilor lui Umbrărescu, dar la apel, instanța a admis, în parte, argumentele preotului, și a trimis dosarul spre rejudecare. Tehnostrade a contestat această decizie la ÎCCJ, însă primul termen nu a fost stabilit.

Câteva zile mai târziu, pe același drum, un tânăr a căzut cu scuterul într-un crater și a murit înecat

În 2011, la câteva zile după accidentul suferit de preot, un tânăr a murit înecat după ce a căzut într-o groapă plină cu apă, pe același DJ 252. Tatăl băiatului susține că, de asemenea, groapa nu era semnalizată corespunzător, deși trecuseră doar câteva zile după incidentul cu preotul.

”Am plecat urgent, m-am dus la fața locului, am găsit acolo Poliția, primarul comunei Ungureni, Salvarea, SMURDUL și toți priveau la această gaură fără să intervină să-mi scoată copilul din groapă, din apă. Oamenii știau că este acolo.

Nu am sărit din prima în gaură, fiind foarte mare mi-a fost frică, mă gândeam că ar putea fi fiare, am coborât să văd cât este de adâncă, am văzut cu apa este de 1 metru și am început să caut. Acolo mi-am găsit copilul în apă. Am scos copilul și s-au început resuscitările care au fost în zadar.

Prietena lui era deja într-o salvare și primea îngrijiri medicale. Ei au plecat toți și a venit Rutiera să facem ancheta, un domn de la poliție a vrut să ridice un indicator, dar m-am împotrivit, pentru că am vrut să am probe în instanță, pentru că indicatorul oricum nu era de circulație, și nu era fosforescent”, a povestit tatăl băiatului în presa locală.

Un inginer, singurul găsit vinovat pentru tragedie

Bărbatul a relatat că a fost în audiență la Dragoș Benea, pe atunci președinte al CJ Bacău, iar acesta i-a spus că nu știe de nici un contract de subantrepriză cu Axa Group, indicându-i firma lui Umbrărescu drept câștigător al licitației.

În 2016, dosarul morții lui Robert Roșca s-a finalizat cu condamnarea inginerului de șantier, care înainte de sentință a divorțat și și-a cedat toate bunurile pe numele fostei soții.