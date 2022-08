Schimbare neașteptată în echipa de la Neatza cu Răzvan și Dani. Cine a plecat de la Antena 1

Schimbare neașteptată în echipa matinalului de la Antena 1, moderat de Dani Oțil și Răzvan Simion. Cine a plecat de la Antena 1 după numai 4 luni în care a făcut parte din vedetele care au apărut pe post în weekend.

Plecare surpriză de la Neatza cu Răzvan și Dani. Vedeta care a părăsit echipa de la Antena 1

Neatza cu Răzvan și Dani rămâne fără Bianca Tirsin, frumoasa brunetă cunoscută pentru faptul că a devenit în anul 2020. Tânăra a făcut anunțul pe social media, chiar înaintea noului sezon.

Vedeta a ținut să le mulțumească celor care i-au oferit oportunitatea să lucreze în televiziune, în cadrul edițiilor de weekend ale renumitului matinal. În plus, modelul susține că a învățat foarte multe lecții valoroase.

„Dragilor, vreau să vă anunț că am decis să plec de la emisiunea Neatza de Weekend, după 4 luni pline de distracție, momente frumoase și o experiență de neuitat.

Din păcate, nu ne vom da întâlnire duminica aceasta pe data de 28 august, dar eu cu siguranță îmi voi urmări colegii.

Am primit multe feedback-uri de la voi după emisiuni, știu că v-am fost dragă și pentru asta vreau să vă mulțumesc că m-ați primit cu brațele deschise într-un timp foarte scurt.

Mulțumesc pentru această oportunitate uriașă și șansa de a începe o carieră frumoasă în televiziune. O să îmi fie tare dor de voi și nu voi uita niciodată câte m-ați învățat”, a scris Bianca Tirsin pe .

Cine este Bianca Tirsin, Miss Universe România 2020

Bianca Tirsin are numai cuvinte de laudă pentru colegii de la Neatza cu Răzvan și Dani, unde înainte de a fi prezentatoare a fost invitată des. Frumoasa brunetă a câștigat până în prezent 11 titluri de Miss și este Charm în Vietnam.

Fotomodelul în vârstă de 24 de ani este originar din Arad, dar locuiește în București de ceva vreme. A studiat la Facultatea de Management și are propriul business, afacere pe care o administrează încă de la 16 ani.

Tânăra are propriul magazin online de produse de îngrijire orală. În plus, Bianca Tirsin este foarte activă pe social media, are un canal pe Youtube și scrie numeroase articole pe blogul personal. Bruneta adoră să se plimbe cu motorul.