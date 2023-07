Schimbarea lui Neagoe încinge spiritele la Craiova: „Creează o stare de neseriozitate”

Rezultatul de egalitate cu Oțelul Galați i-a fost fatal lui Eugen Neagoe, fiind out de la Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Pavel Badea speră mutarea lui Mihai Rotaru să fie inspirată, însă mărturisește că sfârșitul mandatului lui „Geană” îi lasă un gust amar.

după doar două etape din SuperLiga și lasă pe oltenii cu patru puncte în clasament. Mihai Rotaru și „Geană” au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului după ședința de marți dimineața de la clubul din Bănie.

Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru site-ul nostru că schimbarea lui Eugen Neagoe îi lasă un gust amar. „Geană” a mărturist la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că Mihai Rotaru l-a schimbat din superstiție, iar președintele de la CS Universitatea Craiova a recunoscut că tehnicianul nu a fost printre cei mai norocoși antrenori.

Președintele „alb-albaștrilor” a dezvăluit că Eugen Neagoe a fost unul dintre cei mai dedicați antrenori pe care oltenii i-au avut în ultimul timp, datorită și trecutului său la Craiova. Pavel Badea nu îi reproșează nimic fostului său coleg din Bănie.

„Schimbarea lui Eugen Neagoe îmi lasă un gust amar, de ce? Pentru că îmi creează o stare de neseriozitate a proiectului și asta nu îmi doresc. Până la urmă decizia îi aparține patronului, dacă asta a considerat că este de bun augur să sperăm că vor fi rezultate și mai bune decât până acum.

În primul rând, Eugen Neagoe nu a fost un antrenor foarte norocos în acest mandat. Nu putem spune că a fost un antrenor foarte norocos în ciuda jocului prestat. Un gram de noroc era necesar pentru a duce echipa la un alt nivel, încă de la începutul sezonului trecut am avut ghinion.

Gândește-te că am pierdut calificarea în Conference League la 11 metri, am pierdut în cupele europene. Să sperăm că este o mutare de bun augur a lui Rotaru. A fost cel mai dedicat și implicat, fiind oltean și craiovean care a lucrat la această echipă, a fost implicat și emoțional.

A făcut maximul din ceea ce putea să facă. Răbdarea nu este printre calitățile domnului Rotaru, poate să pună pe cine vrea”, a declarat Pavel Badea în exclusivitate pentru FANATIK.

Eugen Neagoe, după plecarea de la Universitatea Craiova: „Nu a avut ce să îmi reproșeze. M-a schimbat din superstiție”

a intervenit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI după despărțirea de Universitatea Craiova. Tehnicianul a declarat că Mihai Rotaru nu i-a reproșat nimic, iar finanțatorul „alb-albaștrilor” își dorește să rupă șirul ghinioanelor de la formația din Bănie.

„Dureros este întotdeauna când te desparţi de o echipă. Chiar nu am ce să îmi reproşez. Nu mă aşteptam, doar ce a început campionatul. Au trecut două etape, nu am primit gol, nu am pierdut. Am dominat partida cu Oţelul. Am avut patru bare. Ne-am dominat autoritar adversarul, dar a lipsit golul.

Şi discuţia pe care am avut-o cu patronul a fost aceeaşi. Nici domnul Rotaru nu a avut ce să îmi reproşeze. Mi-a spus că m-a schimbat din superstiţie. Ştiţi că sunt foarte sincer. Ghinionul şi superstiţia, despre asta a fost vorba. Asta a fost discuţia mea cu domnul Rotaru. Chiar nu am ce să reproşez nimănui”, a spus Neagoe.