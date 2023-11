Schimbări la Universitatea Craiova! Ce se întâmplă cu „interimarul” Corneliu Papură

Intermediar la Universitatea Craiova după despărțirea de Laurențiu Reghecampf, Corneliu Papură și-a încheiat al patrulea mandat pe banca „alb-albaștrilor”. Tehnicianul va rămâne totuși în clubul finanțat de Mihai Rotaru și va reveni la echipa a doua din Liga 3 a grupării din Bănie.

Schimbări la Universitatea Craiova! Ce se întâmplă cu Corneliu Papură după numirea lui Ivaylo Petev

și-a găsit antrenor de top pentru câștigarea titlului din SuperLiga, ci anume Ivaylo Petev. Tehnicianul bulgar îl înlocuiește pe Corneliu Papură, tehnicianul cu licența Pro de la formația din Bănie care i-a condus pe „alb-albaștrii” împreună cu Dragoș Bon în ultimele etape.

Tehnicianul a strâns două succese, patru rezultate de egalitate și două înfrângeri în SuperLiga și Cupa României Betano pe banca Universității Craiova. Deși nu se va mai ocupa de prima echipă a oltenilor, Papi va rămâne în cadrul grupării din Bănie.

se va întoarce la satelitul Universității Craiova după instalarea lui Ivaylo Petev. Dragoș Bon, antrenor secund în mandatele lui Eugen Neagoe și Laurențiu Reghecampf în sezonul curent din SuperLiga va lucra și el în cadrul Centrului de Copii și Juniorii de la formația din Bănie.

Dragoș Bon nu va rămâne în staff-ul lui Ivaylo Petev, deoarece acesta a decis să îi păstreze doar pe Ionuț Stancu și preparatorii fizici Cătălin Tudor și Daniel Ene. așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

„Satelitul” Universității Craiova a fost condus de Ștefan Florescu în ultima perioadă, fiind antrenorul care i-a calificat în premieră pe olteni în Youth League. În ultima partida din Liga 3, gruparea din Bănie a fost învinsă cu 5-1 pe teren propriu de ACSO Filiași.

Ivaylo Petev, la debutul pe „Ion Oblemenco”: „Avem mult de lucru”

Ivaylo Petev a debutat cu dreptul pe stadionul „Ion Oblemenco” cu Dinamo București și a rupt ghionul la Universitatea Craiova. Succesorul lui Corneliu Papură la Universitatea Craiova este pregătit să schimbe fața oltenilor.

„În prima repriză am jucat mai bine, am avut controlul meciului, am înscris și am mai avut două ocazii mari, dar nu am mai reușit să marcăm. O chestie care nu mi-a plăcut în ultimele 10 minute din prima repriză a fost că nu am avut mingea. Foarte ușor am dat mingea adversarului și am făcut șapte sau opt greșeli în cinci minute.

„Știm că avem mult de lucru și asta o știm. Nu o să vă spun ce am vorbit în vestiar, vreau să îi felicit că au arătat voință și luptat până la final. Astăzi jucătorului numărul 12 au fost fanii noștrii. În fotbal se așteaptă greșeala adversarului. Astăzi am greșit în câteva situații ușoare.

Trebuie să lucrăm la toate fazele este normal că dacă marcau astăzi rezultatul nu era așa. Sper ca în următoarele meciuri să arătăm o față mai bună și munca lor este să marcheze. O să lucreze Koljic și Ivan”, a declarat Ivaylo Petev.