Schimbări uriașe la Survivor România! PRO TV face un anunț uriaș! Nu s-a mai întâmplat până acum

Survivor România All Stars este foarte aproape de premieră, care va avea loc pe 16 ianuarie 2024, la PRO TV! Postul de pe Pache Protopopescu vine cu schimbări importante în acest sezon. Unul în care cei mai titrați concurenți din cele patru ediții sunt gata de revanșă!

Schimbări importante la Survivor România, ediția All Stars

Provocările vor fi mult mai mari, având în vedere că vorbim despre concurenți care știu cu ce se mănâncă experiența Survivor. Probele vor fi mult mai dure. Lupta se anunță de-a dreptul crâncenă chiar din primul episod și regulile sunt nițel diferite!

Emisiunea prezentată de Daniel Pavel va fi difuzată, anul ăsta, în zilele de marți, miercuri și joi de la ora 21:30. În premieră, în acest sezon, soarta concurenților este fix în mâinile lor! Altfel spus, doar participanții vor hotărî cine ajunge în duelurile eliminatorii unde vor lupta pentru a nu fi eliminați.

Vocea publicului va fi, însă, auzită și în acest sezon! Câștigătorul va fi decis exclusiv de telespectatori în marea finală. Până la finală, concurenții vor trebuie să facă în așa fel încât să nu ajungă la duelurile eliminatorii.

Cine participă în sezonul suprem

10 faimoși și 10 războinici se vor confrunta în cele mai spectaculoase trasee din tot ce s-a văzut până acum pe micile ecrane. Zanni, TJ Miles, Moroșanu, Jorge, Jador, Andreea Tonciu, Roxana Nemeș, Elena Ionescu, Ana Porgras și Ștefania Stănilă sunt vedetele care vor să arate că merită trofeul și titlul de survivor!

La Survivor All Stars avem și războinici. Din tabăra albastră vor face parte Iancu Sterp, Alex Delea, Relu Pănescu, Robert Moscalu, Andrei Ciobanu, Lola Crudu, Maria Chițu, Ștefania Ștefan, Alexandra Duli și Maria Lungu.

Înainte de plecarea spre Republica Dominicană, țară unde au loc filmările de la Survivor România All Stars, concurenții au vorbit despre revenirea pe nisipul fierbinte și obstacolele pe care le au de depășit. Toți s-au arătat gata să ne dea pe spate. Doar că… de la vorbă la faptă e, de multe ori, cale lungă! Așadar, vom asista la o luptă între ”titanii” primelor patru sezoane!

Primii trei câștigători ai show-ului revin cu forțe uriașe

La All Stars vor fi prezenți primii trei câștigători Survivor, cu excepția celui care a triumfat în sezonul 4, Darius Dan Ursa. Elena Ionescu (sezonul 1), Zanni (2) și Alex Delea (3) au vorbit despre întoarcerea în cea mai acerbă competiție difuzată vreodată la televizor.

„Indiferent de rezultat, nu cred că am adversar în supraviețuire, jocul în care ultimul câștigă. Am renunțat la mândrie. Nu mai fug după faimă, însă vreau să vin cu trofeul acasă. Scopurile mele sunt nobile. Principiile mele sunt de necontestat.

După 26 de ani de frustrări și neajunsuri, am văzut că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat. Am profitat de fiecare semn. Am stat departe de vicii și superficialități. Nu știți despre mine nici muzica, nici dansuri, nici vedetisme”, a scris Zanni după confirmarea participării sale la Survivor România All Stars.

în luna decembrie 2023, prima câștigătoare Survivor România, a spus că această experiență a transformat-o radical și că acum vom vedea o cu totul altă Elenă.

„Vaaaai, mama mea‼️ Survivor mi-a dat viața peste cap, abia aștept o sa facă din nou! It’s time, IT’S SHOW TIME!”, a scris și pe Instagram.