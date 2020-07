Școala online, motiv de supărare printre profesori: “Elevii au nevoie de noi, dar nu pe bugetul familiei mele”

Ministerul Educației nu a comunicat încă nimic oficial, dar pe rețelele de socializare, și nu numai, au apărut deja mai multe acuze dure ale profesorilor în privința școlii online.

Cadrele didactice sunt nemulțumite de felul în care Monica Anisie a gândit debutul anului școlar și spun că impactul va fi unul foarte mare asupra bugetului personal al fiecărui profesor.

Deși ministerul a anunțat că 250.000 de laptopuri și tablete sunt pregătite să ajungă la cei care au nevoie de ele, oamenii din sistem strâmbă din nas și arată statisticile reale. Sunt peste 300.000 de persoane care ar avea nevoie, acuză sindicatele elevilor și profesorilor.

Școala online, motiv de supărare printre profesori

Mai mult de atât, așa cum a scris FANATIK chiar AICI, profesorii sunt nemulțumiți de faptul că școala online presupune costuri în plus pentru ei. Cadrele didactice solicită să le fie plătite curentul și internetul.

„Am scos la bataie resursele proprii (calculatoare, telefoane, tablete, etc.), factura de la energie care a crescut simtitor. Am pregatit elevii pentru examene cum am stiut mai bine, sau cum am reusit sa ne invatam mai bine. Am invatat peste noapte sa utilizam platforme diverse in asa fel incat activitatile de predare-evaluare sa fie cat mai eficiente.

Acum, urmeaza surpriza: cursuri pentru predarea online, facute pe bugetul personal. Ma intreb si poate nu sunt singura in aceasta situatie, de ce as avea nevoie de o adeverinta eliberata de o anumita institutie pentru a-mi certifica competentele, pe care de buna seama deja mi le-am demonstrat muncind in online din martie pana in iunie?

De ce sa nu fie acceptate certificatele pe care le-am dobandit deja urmand cursuri din proprie initiativa, deoarece am simtit nevoia sa invat, atunci cand chiar am avut nevoie sa ma adaptez rapid in asa fel incat sa le pot preda elevilor mei? Raspunsul o fi acela ca cineva trebuie sa castige de pe urma noastra? Daca sistemul are nevoie de noi, de ce nu ne formeaza gratuit? Elevii au nevoie de noi, este de inteles, dar nu pe bugetul familiei mele!”, a scris Florea Andreea pe cel mai mare grup al profesorilor de pe Facebook.

Nu este singura voce care a ridicat această problemă. FANATIK a stat de vorbă și cu alți profesori și toți merg pe aceeași idee. Impactul bugetar va fi unul imens pentru profesori, în eventualitatea în care se merge pe școala online.

„Eu fac parte dintr-o altă categorie. Și da, recunosc că, în ultima perioadă, oamenii nu văd altceva decât plângeri din partea profesorilor. Dar mi-ar plăcea ca lumea să și înțeleagă că toate au un motiv. Nu suntem noi, profesorii, cei din cauza cărora nu merge țara aceasta.

Dimpotrivă, noi suntem cei care încercăm să creștem și să educăm copii în stare să ajungă orice. Chiar și politicieni. Să știți că eu plăteam 70 de lei factura la curent, persoană singură în casă. Deodată am dat 150 de lei, adică dublu și puțin peste. De unde? Din ce plătesc eu dublul acesta?”, a spus Ruxandra Berescu pentru FANATIK.

„Trebuie să înțelegem cu toții că aici nu vorbim despre gradația de merit. Aici discutăm despre un curs pe care Ministerul trebuie să-l gândească diferit. Și în provincie sunt profesori, în provincie unde banii poate că se termină și mai repede. Cum îl poți obliga pe profesorul acela care și așa face un super efort să lucreze cu mult prea mulți elevi, cum îl poți obliga să mai dea și bani de la el?”, a zis și Ioana Sicrieru.

Trei scenarii pentru debutul anului școlar

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a precizat că sunt şanse mici ca şcoala să înceapă în regim normal din toamnă. Oficialul crede că este dificil ca toţi elevii să fie aduşi în clase, dar se vor lua în calcul toate scenariile, inclusiv cel al învăţământului desfăşurat exclusiv în online.

„Cel mai bun scenariu va fi acela în care elevii, unii vor fi la şcoală şi alţii vor urmări cursurile în sistem online, urmând să facă rocada în funcţie de situaţia epidemiologică”, a declarat ministrul.

Concret, de la minister au fost lansate 3 scenarii. În primul, cursurile s-ar fi desfășurat cu prezența fizică în clasă a elevilor și cadrelor didactice, dar acesta este „greu de crezut”, așa cum a anunțat Anisie.

În scenariul 2 se dorește desfășurarea cursurilor cu prezență parțială în clasă a elevilor și profesorilor, pentru ca în scenariul 3, cursurile să aibă loc strict în sistem online.

Asociațiile de părinți iau în calcul trei variante posibile de începere a anului școlar 2020-2021. Astfel, părinții propun ca elevii să fie chemați la școală normal, jumate acasă și jumate să facă lecții online sau toți să învețe de acasă, online.