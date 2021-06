După o aşteptare de 23 de ani, Scoţia este din nou la un turneu final, iar fanii selecţionatei lui Steve Clarke au şansa să-şi vadă favoriţii pe “Hampden Park” din Glasgow. Suporterii au luat cu asalt barurile din oraş şi au început să intre pe stadion. La partida contra Cehiei, spectatorii vor putea ocupa 25% din capacitatea arenei, mai exact 12.000 de locuri.

De cealaltă parte, cehii au anunţat că nu vor îngenunchea pentru ritualul Black Lives Matter. “Vrem să ne concentrăm doar pe fotbal şi pe partea sportivă. Am înţeles că este un subiect important pentru societate, iar jucătorii mei condamnă actele de rasism. Am discutat în luna martie pe marginea acestui subiect şi am ajuns la un consens în privinţa felului cum noi vom arăta suportul oricărei campanii împotriva rasismului. Nu avem de gând să ne schimbăm acum decizia”, a declarat Jaroslav Silhavy, selecţionerul Cehiei,