Se agită apele în PNL. Conducerea partidului, criticată de un deputat: ”Partidul cedează poziții strategice”

Tensiunile din PNL încep să se intensifice de la o zi la alta, iar voci importante din partid lansează critici tot mai dure față de modul în care Ludovic Orban conduce formațiunea.

Liberalii nu au pierdut guvernarea, însă au cedat posturi cheie în viitorul Executiv, dar și în Parlament, iar unii membri încep să se revolte față de strategia conducerii.

După Alin Tișe, care în ultimele zile acuza o așa-zisă ”Ciolaniadă” din PNL, marți a venit rândul deputatului Florin Roman să atace vârful partidului și acțiunile sale din ultima perioadă.

Conducerea PNL, atacată din interior. Critici dure lansate de un deputat

Florin Roman, aflat în funcția de lider al deputaților PNL în fosta legislatură, a postat un mesaj extrem de acid pe Facebook, după anunțul investirii lui Florin Cîțu, în funcția de premier al României.

Acesta reproșează Partidului Național Liberal că ”cedează pas cu pas” poziții strategice în Parlament, asta după ce ”a făcut-o și în Executiv”, acolo unde poziții cu greutate au ajuns la USR PLUS și UDMR.

”Prima zi de lucru a noului Parlament ne-a arătat cum vor fi următorii 4 ani! Cu mult circ, cu războaie la baioneta și cu nimic bun pentru Romania!

PSD și AUR și-au arătat colții din prima zi, iar, din păcate, PNL cedează pas cu pas diferite poziții strategice in parlament, așa cum a făcut in Executiv. Din prima linie a frontului in bătălia cu PSD, locul luptătorilor a fost luat de învinși! E vremea sforarilor, care se sfâșie pentru firimiturile aruncate de stăpâni!

Oameni care au pierdut batalii politice la ei acasă au fost aduși in fata, iar cei care au câștigat luptele politice cu PSD și USR s-au retras, pentru ca nu pot accepta umilirea partidului, nu pot accepta ca PNL sa fie un partid prăduit de toți adversarii săi!

Mă voi concentra in perioada următoare pe reprezentarea oamenilor din Alba! Ei au câștigat întotdeauna pentru PNL. Vom fi aceiași oameni demni, care nu ne vom strâmba coloana nici în fata adversarilor politici, nici în fata tuterilor vremelnici, care vin și pleacă cu stăpânii lor! Dumnezeu sa ocrotească Romania și PNL”, a scris Roman pe pagina de socializare.

Alin Tișe, în urmă cu o zi: ”Plecați acasă și lăsați partidul pe mâna celor performanți!”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (PNL), a lansat, luni, un atac dur la adresa partidului din care face parte. Tișe acuză ceea ce el numește Ciolaniada din partid.

Potrivit acestuia, anumite persoane ar fi confiscat formațiunea politică pe ”persoană fizică”, ceea ce a dus la scorul electoral slab de la alegerile parlamentare.

”Asistăm la Ciolaniada grețoasă, în partid, între diverse personaje, unele lipsite de valoare politică. Am tot așteptat ca oamenii cu valoare politică să fie cei care să decidă în acest partid. Ultimele evenimente din partid mi-au demonstrat, însă, că aștept în zadar.

Au confiscat partidul pe persoană fizică. Constat că oamenii aceștia, în aroganța și autosuficiența lor, se joacă de-a v-ați ascunselea acum cu partidul.

Din aceste motive am avut scorul electoral pe care l-am avut și nu din cauza măsurilor COVID -19 luate, cum încearcă să se scuze toți neperformanții din partid”, scria președintele CJ Cluj într-o postare pe pagina sa de Facebook.