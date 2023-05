Se anunță o nouă grevă în România! După profesori, polițiști și medici, a venit rândul grefierilor să iasă în stradă

Se anunță o nouă grevă în România, de data aceasta pusă la cale de grefieri, care nu pot accepta ca vârsta de pensionare să crească și în cazul lor la 65 de ani, în condițiile în care speranța de viață a unui grefier e de 59 de ani, din cauza stresului. În aceste condiții, grefierii anunță că se alătură valului de proteste din țară.

Grefierii nu acceptă ca vârsta de pensionare să crească la 65 de ani, aceasta fiind principala lor problemă. “Reprezintă condamnarea la moarte sigură la locul de muncă”, se plânge un angajat din sistem. Cert e că, potrivit unui anunț al Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL, grefierii sunt pregătiți să ”blocheze sistemul judiciar, având capacitatea necesară să facă acest lucru”.

, sindicaliștii au criticat dur mesajul transmis de premierul Nicolae Ciucă pe Facebook în legătură cu creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, inclusiv pentru personalul auxiliar din instanțe, aici fiind incluși și grefieri. Oamenii din sistem amenință că au puterea să blocheze justiția, dacă va fi nevoie.

“O reacţie fermă din partea sistemului judiciar sigur va exista şi chiar dacă nu suntem o categorie profesională numeroasă încât să reprezentăm capital electoral, avem capacitatea necesară să blocăm sistemul judiciar. Potrivit Constituţiei, puterea judecătorească reprezintă sau reprezenta (se pare) ‘una din cele trei puteri ale Statului Român’. Curând, grefierii se vor alătura formelor de proteste deja în derulare, precum şi celor ce urmează a se iniţia de celelalte categorii de salariaţi nemulţumiţi de măsurile aparent populiste şi antisociale asumate de actuala guvernare“, a transmis sindicatul grefierilor.

, după orele de program și nu vor mai efectua ore suplimentare, chiar dacă e vorba de crime. ”Foarte curând, niciun grefier nu va mai răspunde la telefonul personal, după orele de program, în zilele libere sau de repaus săptămânal, pentru a efectua sute de ore suplimentare neplătite sau pentru serviciul de permanenţă la arestări, indiferent că vorbim despre infracţiuni uşoare, tâlhării sau chiar crime”, transmit sindicaliștii, conform

“Să vedem, atunci, cum prim-ministrul României va invoca, din nou, importanţa muncii grefierilor pentru bunul mers al sistemului judiciar!“, au completat reprezentanții grefierilor. Conform datelor oficiale prezentate de Casa Națională de Pensii Publice, au existat 1.724 de grefieri la finele anului 2021, ieșiți în pensie și 1667 în 2022.

Oamenii se plâng că o eventuală creștere a vârstei de pensionare e echivalentă cu condamnarea ”grefierilor la moarte sigură la locul de muncă”. “Speranţa de viaţă a grefierilor este de 59 de ani, iar în prezent se pot pensiona la 60 de ani, de unde rezultă că nu vor mai apuca pensia de serviciu nici măcar în forma actuală”, au mai precizat în comunicat sindicaliștii.

Pe lângă grefieri se mai pregătesc de grevă generală medicii, însă polițiștii și angajații CFR Călători au dat de asemenea semnale că ar pregăti proteste considerabile, pentru că au diverse probleme, inclusiv salarii mici. “Noi am tot negociat în ultima perioadă și am semnalat foarte multe lucruri, începând cu subfinanțarea cronică a celor două sisteme, continuând cu faptul că nu avem contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate și se tergiversează, în opinia noastră, nejustificat. Am spus foarte clar că puterea de cumpărare a scăzut cu peste 40% și ceream pur și simplu să se acopere inflația. Am solicitat în nenumărate rânduri să fie aplicată legea, salarizării, care, începând cu 31 decembrie ar fi trebuit să fie aplicată în integralitate.

Și ce a umplut paharul este acest proiect de ordonanță prin care se reduc bugetele cu 10% și se blochează angajările în sistemul bugetar, inclusiv în sănătate și asistență socială. Am înțeles că cei din învățământ sunt exceptați ori în toate discuțiile pe care le-am purtat am avut răspunsuri favorabile că nu se vor bloca în sănătate și asistență socială angajările.

Am avut promisiunea că se va semna în termenul cel mai scurt, acum luni de zile, că se va semna contractul colectiv de muncă. Am avut promisiunea că voucherele de vacanță vor fi asigurate de la bugetul de stat pentru angajații din sănătate și asistență socială, așa cum se asigură pentru ceilalți bugetari, că se va insista foarte mult în așa fel încât să fie aplicată în integralitate legea salarizării. Ori toate aceste lucruri nu au fost respectate“, a explicat Nicolae Manea, liderul sindicatului Sanitas Constanța.