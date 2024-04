Pilotul sibian este gata să facă din nou un sezon complet din Campionatul Național de Raliuri după nu mai puțin de patru ani. În tot acest timp, Badiu, campion la juniori în 2016, iar ulterior învingător în cupele monomarcă Dacia și Suzuki, a concurat inclusiv în Mondial, unde a avut un total de 11 starturi.

Se anunță un nou rival pentru Tempestini. E din aceeași generație și a pilotat în Mondial

Alături de Rareș Fetean, copilotul său din ultimii 5 ani, acesta va pilota un model Skoda Fabia Rally2 Evo. Cei doi au făcut deja primele teste înaintea de Raliul Harghitei, prima etapă a sezonului programată în perioada 25-27 aprilie la Odorheiu Secuiesc.

„A ajuns! Astăzi am avut prima sesiune de teste cu Skoda Fabia EVO și am revenit după trei ani de pauză pe asfalt. Mașina e superbă și am învățat multe în kilometri parcurși azi. Mâine (n.r. joi) recunoașteri și start festiv în Harghita Rally!”, a scris Badiu pe pagina sa de facebook.

Pentru echipajul Badiu-Fetean va fi doar a doua experiență la bordul unei mașini de ultimă generație după ce anul trecut, la prima lor cursă pe un Rally2, au reușit să încheie pe podiumul general de la Raliul Sibiului.

Deși nu a anunțat în mod expres că va lupta pentru , Badiu este cotat ca unul dintre cei mai talentați piloți români de raliuri, considerându-se că nu a ajuns niciodată la potențialul său maxim, în special din cauza lipsei bugetului.

75 de echipaje din patru țări la Raliul Harghitei!

Un total de 75 de echipaje din patru țări vor fi prezente joi seară, la startul festiv al Raliului Harghitei, prima rundă a sezonului 2024 în competiția regină din automobilismul sportiv românesc.

Printre numele care nu lipsesc de pe lista de înscrieri , Bogdan Marișca, Norbert Maior, Bogdan Cuzma sau Martin Surilov, acesta din urmă fiind campionul en-titre al Bulgariei.

Joi seară va avea loc startul festiv în centrul municipiului Odorheiu Secuiesc, iar vineri dimineață este programat shakedown-ul, ultimul antrenament înaintea probelor speciale.

Raliul Harghitei se desfășoară exclusiv pe asfalt și va programa 12 probe speciale pe o lungime de 119 kilometri. Competiția se va încheia sâmbătă seară.