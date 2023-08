Se apropie marea împăcare?! Pițurcă îi dă dreptate lui Gigi Becali! Exclusiv

Victor Pițurcă e la cuțite cu Gigi Becali, însă antrenorul e de acord cu multe lucruri pe care acesta le-a reproșat jucătorilor de la FCSB. Dumitru Dragomir dezvăluie o discuție cu fostul antrenor.

Victor Pițurcă e de acord cu Gigi Becali! Dumitru Dragomir: „Am stat de vorbă cu el”

Dumitru Dragomir a dezvăluit la „MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ” faptul că Victor Pițurcă nu crede că :

„Păi dacă nu faci ca Gigi ești pa! Bineînțeles că toți antrenorii au făcut ca el! Eu spun că în anumite probleme și Pițurcă a fost de acord cu Gigi!”, a surprins fostul președinte al LPF.

Fostul antrenor al FCSB i s-a destăinuit lui nea Mitică: „Uite eu aseară am stat de vorbă cu Pițurcă. Știi ce mi-a zis? ‘Bă, în multe privințe are dreptate Gigi! În altele nu!’. Mi-a zis că în altele nu are dreptate, dar la unele da! Nu vreau să spun…”.

Victor Pițurcă îl susține 100% pe Gigi Becali: „Lucruri de disciplină”

, iar Victor Pițurcă e cel mai mare susținător al său din acest punct de vedere: „Lucruri de disciplină, dar nu e bine să le spui și nici pentru fotbaliști. Sunt oameni și ei! Și să îți mai spun o chestie. Sancționăm fotbaliștii care beau o sticlă de vin și astea…

În decursul istoriei, cei mai mari fotbaliști ai acestei țări au jucat până la peste 35 de ani cei care au mai băut și un șpriț! A, cei care au băut tării și au băut mult și au pierdut nopți, ăia s-au curățat.

Dar îți dau acum exemple de fotbaliști care au fost băutori, reține ce-ți spun, și gagicari! Toate gagicile mureau după ei, dar au avut valoare!”, a mai explicat Dragomir.

Gigi Becali a recunoscut că nu mai are niciun fel de relație cu Victor Pițurcă, însă nu îi poartă pică și l-a ajutat cu medicamente când a fost bolnav de COVID sau : „Eu nu vorbesc cu el, pentru că nu mai am treabă, prietenie, cu el. Nu-i iau apărarea, nici nu am prietenie cu el, dar m-ați întrebat ca persoană publică”.

