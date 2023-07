Se bat și cu Gigi Becali! Conducătorul Rapidului a anunțat bugetul fabulos pentru titlu

Rapid e neînvinsă după primele două etape de SuperLiga și visează să se lupte la campionat în acest sezon. Giuleștenii au învins-o duminică pe iar Victor Angelescu a vorbit despre planurile de viitor.

Rapid are buget de titlu. Victor Angelescu a dezvăluit suma amețitoare

Începând din această vară, Patronul Mobexpert deține acum 70% din acțiuni, iar prima măsură a fost să crească capitalul social al clubului.

ADVERTISEMENT

Pentru ediția 2023-2024, Rapid are planuri mari, având în vedere că în anul centenar n-a terminat decât pe locul 5 în SuperLiga. Conducerea vrea acum să se bată la titlu și propune un buget care să le dea fiori și lui Gigi Becali și FCSB.

„Nu se pune problema (n.r. – să plece de la Rapid). Am dat acel comunicat și cred că e destul de clar. Ca să ne atingem obiectivele trebuie să investim anumite sume de bani. Nu cred că e un secret pentru nimeni, domnul Șucu are mult mai mulți bani decât mine.

ADVERTISEMENT

E normal să împărțim procentele diferit. Dar nu se pune problema să ies sau îmi cedez acțiunile de la Rapid. Voi rămâne probabil o perioadă foarte lungă de timp la Rapid. Nu intenționez să ies în următorii ani din fotbal.

(n.r. – E posibil să mai aduceți un acționar? Am auzit ceva de domnul Ostahie, de la Altex) Nu, nu e nevoie în primul rând. Nu ar fi benefic. Eu nu am avut nicio discuție, dar din discuțiile cu Dan, domnul Șucu nu are nevoie de altcineva ca să îl ajute cu investițiile la Rapid. Eu cu procentele sunt ok, deci nu se pune problema în acest moment. Domnul Ostahie poate să vină sponsor.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ce buget aveți anul acesta?) Avem 11 milioane de euro sau chiar un pic mai mult. La 6-7 am fost anul trecut”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Țineți minte! FANATIK SUPERLIGA e în direct și în exclusivitate în fiecare zi de luni, marți și vineri de la ora 10:30, doar pe site-ul FANATIK.RO. Pentru cei care nu au reușit să vadă emisiunea, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30 pe canalul de Youtube Fanatik, precum și pe pagina oficială de Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.