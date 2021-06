Se desparte Iulian Cristea de FCSB? Gigi Becali: „Am cerut 1.000.000 de euro pe el!”

Iulian Cristea este al FCSB-ului și este evaluat conform transfermarkt la 1.500.000 de euro și mai are doi ani cu contract cu echipa lui Gigi Becali.

Deși nu își dorește să renunțe la jucător, patronul FCSB a avut o ofertă clară pentru fundașul central de 26 de ani, pe care însă a refuzat-o, socotind că e prea mică.

Gigi Becali a refuzat o ofertă pentru Iulian Cristea: „Nu este intenția mea vânzarea”

Gigi Becali a declarat la Digi Sport că a primit ofertă pentru Iulian Cristea, însă nu își dorește să renunțe prea ușor la jucător, chiar dacă tocmai a adus , din liga a doua germană: „Pe Iulian Cristea nu l-am dat. Am cerut 1.000.000 de euro pe el. Nu au vrut să îmi dea. Nu este intenţia mea vânzarea.”, a surprins patronul FCSB-ului.

Latifundiarul din Pipera care are o avere uriașă s-a răzgândit și în cazul căpitanului Florin Tănase, pe care nu îl va ceda decât dacă va primi cel puțin cinci milioane de euro: „Nu îl dau pe Tănase cu patru milioane, am lăsat patru milioane şi jumătate cu indulgenţă. Nu am primit niciun semn. Acum costă cinci, eu aşa fac”, a mai explicat omul de afaceri.

Fostul jucător al Stelei, Narcis Răducan, consideră însă că a venit vremea ca să facă pasul în străinătate, după aproape cinci în ani în tricoul FCSB-ului: „Eu cred că e momentul ca el să plece, trebuie să fie și suma potrivită pentru FCSB, desigur. Cu forța n-o să plece nicăieri, sunt convins că va fi consultat și își va da acordul. E în vârful carierei, e de preferat să fie lăsat, altfel vezi un nou caz Cursaru, care a fost golgheterul campionatului și n-a fost lăsat. Îi va fi și lui greu să se mai concentreze”, a spus fostul fotbalist.

Iulian Cristea s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Georgia

FANATIK a aflat în exclusivitate că Iulian Cristea chiar la antrenamentul dinaintea partidei amicale dintre România și Georgia, iar jucătorul nu va juca nici cu Anglia din cauza unui traumatism la piciorul stâng.

Fundașul central a jucat 36 de meciuri în acest sezon și a reușit să marcheze patru goluri, însă a trecut și prin momente grele. Jucătorul a izbucnit în lacrimi după ce a fost schimbat în meciul cu Academica Clinceni, fiind înlocuit în minutul 46 cu Andrei Miron.

Jucătorul născut la Mediaș are și o pasiune ieșită din comun pentru un fotbalist, iar FANATIK a realizat chiar la reședința familiei: „Am peste 80 de porumbei voiajori. Unii sunt campioni și sunt foarte mândru de ei. E o pasiune care necesită multă atenție și mult timp, pentru că trebuie să ai în vedere foarte multe detalii. O să-mi fie tare greu când voi pleca la București, dar sunt sigur că mama se va ocupa de ei foarte bine”, suprindea jucătorul în mai 2019, când s-a transferat la FCSB.

Gigi Becali îi mărește din nou salariul lui Florin Tănase: „N-are de ce să fie supărat!”

Gigi Becali a decis să îi mărească salariul lui Florin Tănase, după ce transferul acestuia a intrat în impas. Patronul FCSB s-a săturat să aștepte și a recurs la aceeași strategie ca în cazul lui Vlad Chiricheș: „Pe Chiricheş am cerut 7 milioane. M-am enervat şi când au acceptat i-am spus lui Victor că nu mai e 7, e 10. De ce? Că m-a supărat Giovani. Ce să fac?”.

Astfel, golgheterul sezonului din Casa Pariurilor Liga 1 cu 24 de goluri ar putea avea un salariu lunar de minim 30.000 de euro, iar în cazul în care FCSB va ajunge din nou în Liga Campionilor va mai primi un bonus de 10.000 de euro la contract: „Tănase n-are de ce să fie supărat. I-am spus că îi fac 30.000 de euro să stea la mine. Apoi i-am propus şi 40.000 de euro, dacă ne calificăm în Liga Campionilor”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Florin Tănase mai are un an contract cu FCSB, iar în cazul în care nu va fi transferat în următoarele șapte luni, ar putea semna cu orice echipă, iar din vară să plece din postura de jucător liber de contract. Se pare că de Al-Ahli, Bașakșehir, New York City sau Olympique Marseille și Anderlecht.