Se împacă Reghe cu Prodanca în 2024? Mitică Dragomir: „Vrei să mă bagi în gura Prodancei? Eu asta cred!”

În direct la MAX PROFEȚIILE lui MITICĂ, Dumitru Dragomir a anunțat că e convins că această împăcare va deveni realitate în 2024, pentru că lucrurile s-au liniștit acum între cei doi după despărțirea cu scandal. Mai mult, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan par că și-au văzut de viață și nu mai au motive să rămână certați.

Se vor împăca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf în 2024?

”2024. Reghe cu Prodanca se împacă? La asta nu te așteptai?”, s-a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. ”Băi, ești nebun? Mă bagi în gura Prodancei? Da, se împacă, pentru copii. Da, vor fi prieteni până la adânci bătrâneți”, a răspuns, sigur pe el, Dumitru Dragomir. ”Deci va fi împăcarea anului, tare de tot”, a concluzionat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

În urmă cu o lună, s-a supărat puțin pe Oracolul FANATIK pentru că acesta ar fi refuzat politicos să apară la o emisiune, fiind invitat de impresară. ”Cred că ea s-a supărat puțin pe mine. Ea m-a chemat la emisiunea pe care o are. Dar eu i-am spus că nu pot să mă duc la emisiunea ei deoarece am un contract cu o firmă de pariuri”, a explicat Mitică Dragomir.

Mirat de situație, Horia Ivanovici a cerut mai multe amănunte. “Nu ne-am certat, dar am avut discuția asta. I-am spus direct că nu pot să onorez invitația ei. Adevărul e că astfel de discuții nu convin nimănui”, a continuat Mitică Dragomir, în direct și în exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Mai mult, Oracolul FANATIK a explicat că nu exclude o colaborare cu Anamaria Prodan în viitor.

ADVERTISEMENT

“Cu mine și dacă te cerți, nu rămânem supărați. Eu i-am spus ei că după ce termin campionatul și nu mai am emisiuni legate de contractul meu, mai vorbim”, a povestit Mitică Dragomir. În această vară, Anamaria Prodan lansa un atac subtil la adresa fostului soț, lăsând să se înțeleagă că e extrem de dezamăgită că nu mai există bărbați adevărați pe lume.

, între niște oameni care, chipurile, se bucură când sunt drogați, morți de beți, umiliți de genul ăsta de oameni sau femei, bărbați fără scrupule, fără demnitate, fără caracter, fără mândrie. Mă uit la bărbați cu milă. Au mai rămas atât de puțini bărbați în adevăratul sens al cuvântului.

ADVERTISEMENT

Uită-te la ei, își lasă familiile, copiii pe drumuri pentru, și aici femeile astea vin și ele pe lume la fel, cea mai veche meserie de pe pământ e aia de prostituată, damă de consumație, își lasă familiile și toată munca de o viață, cariere, măreție și putere pentru așa ceva”, a subliniat Anamaria Prodan, evident dezamăgită de Laurențiu Reghecampf.

”MAX Profețiile lui Mitică” este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Se împacă Anamaria Prodan cu Laurențiu Reghecampf?