Se lasă cu nuntă în familia extinsă a lui Alex Velea! Celebrul artist, dezvăluiri după ce a devenit tată: „Am doi bebeluși în casă”

Încă o nuntă ar putea avea loc în peisajul monden, de data asta în familia extinsă a lui Alex Velea! Omar Arnaout, unul din cei mai cunoscuți artiști de la noi, cunoscut și ca ”protejatul” lui Velea nu exclude să se însoare cu Miruna, aleasa inimii sale, după ce i-a dăruit, de curând, un bebeluș.

Nuntă în familia lui Alex Velea? Omar, dezvăluiri despre viața de tată

Prietenul lui Alex Velea a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum e să fie tată, dar și care e motivul pentru care micuțul nu va fi botezat. Ei bine, așa cum mulți știu, este de confesiune musulmană, iar în religia sa nu există taina botezului de la creștini.

Cum ați aflat că familia voastră se va mări și nu mai este doar Omar și Miru?

– Miruna și cu mine ne-am dorit copilaș cât mai curând pentru că amandoi voiam să avem copil de tineri. Mai în putere ca acum n-o să fim niciodată și felul în care putem să ne integrăm în lumea copilului nostru și în creșterea lui e mult mai lejeră acum decât daca l-am fi făcut peste 10 ani. Vrei nu vrei, cu cât e mai mare diferența dintre tine și copil, cu atât mai ‘de modă veche’ riști să devii. Am aflat de bebe după ce ne-am întors din pelerinaj din Mecca. Bineînțeles că am fost bucuroși dar nu surprinși pentru că ne-a ajutat Dumnezeu și nu a trebuit să muncim mult să ne iasă. Ne-am dorit, am încercat, a ieșit. Asta doar datorită bunătății lui Dumnezeu.

De ce ați ales pentru darul vostru de la Dumnezeu numele de Yasin?

– Yasin este numele unui capitol din Coran. Ne dorim ca amândoi să fim exemple demne de urmat în religie și credință în Dumnezeu pentru copilul nostru, iar faptul că el poartă un nume binecuvântat ca acesta, ne va impulsiona și mai mult.

„Un părinte care vorbește cu regret de nopțile nedormite în creșterea unui copil e ipocrit”

Ce ai simțit când l-ai luat pentru prima dată pe băiețelul tău în brațe?

– Când mi-am luat copilul în brațe mi-am întărit credința în Dumnezeu enorm. Respirația și ochii lui mă fac zi de zi să fiu responsabil în credința mea și să fiu multumitor lui Dumnezeu pentru tot. De la El venim și la El ne întoarcem. Venirea lui Yasin pe lume a întărit asta extraordinar în sufletul meu.

Viața cu un copil este o binecuvântare, dar și o provocare! Ai avut temeri când a venit bebe acasă?

– Nu. Nu mi-a fost frică de nimic. Din contră, urăsc să aud părinți care vorbesc cu neplăcerea de prima parte a vieții copilului lor. Mai ales când îi aud că reproșează copiilor lor cât de mult s-au chinuit. Pentru noi ar fi cu adevărat trist să ne pierdem credința în Dumnezeu. Atunci da, viața noastră ar fi un dezastru, nu numai legat de copil, ci pe toate planurile. Tocmai de aceea cred că relația cu Dumnezeu e tot ce ai nevoie ca să crești un copil, doi, trei, 14, cât îți lasă El. Pentru că tot El îți dă putere cât să poți duce și nu dă nimănui mai multe încercări decât poate duce.

Din punctul meu de vedere un părinte care vorbește cu regret de nopțile nedormite în creșterea unui copil e ipocrit. Noi râdem și dansăm cu copilul și ne luăm în brațe lângă el, chit că urlă și ne trezește la trei dimineața. Pentru că vrem să crească și să vadă lângă el niste părinți cool care se bucură de viață, nu mofturoși, leneși care să crească un băiat incapabil și alintat.

„Am doi bebei în casă”

Cât de implicat ești în ceea ce însemnă creșterea lui Yain, mai ales că acum este mai greu și pentru Miru până se acomodează?

– ⁠În trei zile am învățat tot de la cum să dai cu biberonul lapte până la cele mai sensibile manevre cu copilașul. Tocmai ca să o menajez pe Mirunica mea, ea în primele zile de după naștere a fost tratată de mine exact cum l-am tratat noi doi pe bebe. Practic, mi-am impus în minte că am doi bebei în casă, până se pune și ea pe picioare după operație. Cu toate astea, văd în ea ceva extraordinar. E aptă și capabilă de la pământ până la cer să aibă grijă de copilul ăsta și recuperarea ei e formidabilă, îi mulțumim lui Dumnezeu.

Capabilă sunt convinsă, dar aptă fizic este în proporție de sută la sută proaspăta mămică?

⁠- E aproape fresh, să zicem un 85%. Mai are puțin și revine la forma ei inițială și la energia de dinainte să rămână gravidă. E puternică, veselă și îmi înseninează viața exact cum a făcut-o de la primul sărut.

Vă mai ajută cineva în creșterea micuțului Yasin sau vă doriți să vă descurcați doar voi doi?

Omar, Alex Velea:- ⁠E clar că mămica ei și mama mea au fost primele la vizită. Sfaturile lor au contat enorm pentru dexteritatea noastră, psihic însă nu am avut nevoie de suport pentru că stăm foarte bine acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. Chiar n-am avut nevoie de consilieri. Mai mult am avut nevoie să învățăm tehnici, ba de înfășat, ba de pus pampersul așa cum trebuie, ba la băiță.

„Ne dorim să facem o nuntă”. Prietenul lui Alex Velea are, însă, alte priorități până la marele eveniment

Ați plănuit botezul sau cum veți face având în vedere religia voastră?

– În credința noastră nu există botezul.

Și atunci copilul nu are nici nași?

Omar Arnaout, prietenul : – În credința noastră nu există nași.

Înseamnă că următorul eveniment grandios din viețile voastre va fi o nuntă mare?

– Daaa! Ne dorim să facem o nuntă, dar n-avem nici cea mai vagă idee când și cum. Sunt încă multe chestii pe care ni le dorim până la nuntă. Cu atât mai mult că nu simțim nici o presiune legat de asta.