Se retrage, dar nu se predă! Jucătoarea de tenis a momentului e neclintită în decizia de a spune adio sportului, pentru că nu poate rămâne însărcinată

Danielle Collins, americanca de 30 de ani din Florida, este jucătoare de tenis a momentului, adjudecându-și al doilea titlu consecutiv în circuitul WTA.

A pierdut numai două seturi în 13 partide

pe Collins a făcut același lucru și la Charleston, bifând o serie formidabilă, de 13 meciuri fără înfrângere, în care a pierdut numai două seturi, unul la Bernarda Pera (Miami) și unul la Ons Jabeur (Charleston).

ADVERTISEMENT

În finala de la Charleston, Danielle a spulberat-o pe Daria Kasatkina, scor 6-2, 6-1 și a egalat un record vechi de 11 ani, care data din 2013, când Serena Williams era ultima jucătoare care a câștigat două turnee la rând.

Forma extraordinară a americancei se reflectă și în ascensiunea ei în clasamentul WTA, unde a făcut un salt uluitor, de pe locul 52 WTA pe poziția a 15-a, conform clasamentului publicat azi.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că este jucătoarea de tenis a momentului, Danielle Collins rămâne neclintită în decizia ei de a se retrage din tenis, la finalul anului.

Nimic nu o poate determina să-și schimbe decizia, deoarece își dorește cu ardoare să devină mamă.

ADVERTISEMENT

„Trăiesc cu o boală inflamatorie cronică ce îți afectează capacitatea de a rămâne însărcinată. Este o situație profund personală, aceasta este alegerea mea personală. Este mult mai mult decât tenisul și cariera mea”, a precizat Collins la începutul anului, când a anunțat că renunță la tenis.

Este visul oricărei companii farmaceutice

„Întotdeauna am avut menstruații dureroase, dar îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani am fost trezită din somn și imediat am fost nevoită să conduc până la farmacie pentru a cumpăra antiinflamatoare doar pentru a putea trece peste noapte. De la acel incident, mi se făcea foarte rău în preajma menstruației, cu simptome aproape asemănătoare gripei, ca febră, frisoane, vărsături, uneori leșin și chiar a trebuit să merg la spital. De asemenea, aveam mult lichid în stomac, ceea ce mă făcea să fiu foarte balonată și am ajuns la un punct în care era atât de chinuitor”, a dezvăluit ea, conform WTA Insider, coșmarul prin care trece.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, jucătoarea poreclită Danimal, pentru forța loviturilor sale, are probleme și din cauza unei artrite reumatoide, o boală inflamatorie, autoimună fără leac. Americanca a povestit făcând haz de necaz, că speră ca până la finalul anului să obțină un contract.

„Până la sfârșitul acestei povești, poate că o companie farmaceutică mă va coopta. Artrită reumatoidă, endometrioză, dureri cronice, leziuni din cauza suprasolicitării, sunt visul tuturor companiilor farmaceutice”, a spus ea zâmbind amar.

Collins a jucat finala de la Australian Open, în 2022, turneu în timpul căruia a avut un obicei mai puțin întâlnit. În timpul pauzelor dintre game-uri, ea se relaxa stând în picioare, considerând că așa rămâne conectată la miza partidei. Collins a pierdut finala cu Ash Barty, în ceea ce a fost cea mai bună prestație a ei la un Grand Slam.